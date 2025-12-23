Церковный праздник 24 декабря / © unsplash.com

Завтра, 24 декабря, в православном календаре день памяти святой преподобномученицы Евгении. Святая Евгения родилась в Риме в семье знатного и богатого происхождения. Ее отец — Филипп — был наместником (префектом) императора в Египте и жил с семьей в Александрии. Евгения получила прекрасное образование, отличалась красотой, умом и добротой.

С ранних лет Евгения отвергала мирские предложения брака, потому что стремилась сохранить свою чистоту для Бога. Прочитав Послание апостола Павла, она со всей душой увлеклась христианской верой, но держала это в тайне от отцов.

Чтобы полностью посвятить себя Христу, юная Евгения в возрасте около 16 лет тайно покинула дом. Она переоделась в мужскую одежду, взяла с собой двух верных слуг — Прота и Якинфа, также ставших ее духовными спутниками, — и отправилась в монастырь для мужчин.

В монастыре она приняла святое Крещение (по некоторым летописям от епископа Эллия или Елея/Гелина) и взяла имя Евгения. Там Евгения развивала подвиг молитвы, аскезы и служения ближним, снискав уважение братии.

После крещения и жизни в монастыре Евгения получила дар духовного исцеления и дар проповеди. Она помогала больным, слабым и нуждающимся. Евангелизационная деятельность святой влияла на многих людей и она обращала людей в веру Христову.

Однажды беременная женщина по имени Мелантия, которую исцелила Евгения, начала страстно желать «Евгения» (ведомо думала, что тот мужчина-монах — именно мужчина). Когда Евгения отвергла ее с чистотой сердца, Мелантия обвинила святого в преступлении, чего не могло быть.

Святую привели на суд к префекту — собственному отцу Филиппу. Чтобы доказать свою невиновность, Евгения раскрыла свой женский пол и то, что она его дочь. Это привело к обращению отца и всей семьи в христианскую веру.

После своего обращения Филипп принял христианство и стал епископом, но попал в новые гонения на христиан и погиб за веру. Самую же святую Евгению вместе с Протом и Якинфом отправили в Рим, где во время последующих преследований она мужественно отстаивала свою веру.

В итоге праздник прошел через мучения и испытания за Христа, но не оставил свою веру. По традиции церковных преданий она завершила свою земную жизнь мученической смертью мечом во время одного из гонений на христиан примерно в середине III века.

Приметы 24 декабря

Народные приметы 24 декабря / © pexels.com

Если 24 декабря идет снег, будет щедрый урожай летом.

Тихая погода без ветра — примета, что зима будет спокойной, без урагана.

Облачное или пасмурное небо — к ветреной и дождливой весне.

Что завтра нельзя делать

24 декабря завершается Рождественский пост в 2024 году. Для тех, кто его придерживался, этот день предусматривает полный отказ от еды, разрешается только вода. Праздничный ужин начинают после появления первой рождественской звезды на небе. По народным обычаям, за праздничным столом нельзя появляться в черной одежде.

Что можно делать завтра

Вечер в канун Рождества традиционно собирает всю семью за праздничным столом. Его накрывают белой скатертью, а в середине кладут сено — знак яслей, в которых родился Христос. На столе обязательно присутствует 12 постных блюд, среди которых кутья символизирует хозяйку, а компот — хозяина. Считается, что каждое блюдо следует отведать, чтобы в следующем году не знать голода. Особым обычаем угостить одиноких, разделяя с ними праздничную трапезу и теплоту праздника.