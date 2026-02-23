- Дата публикации
24 февраля — к кому молятся в этот день верующие
Кого завтра чествуют верующие в Украине по новому календарю и кому молятся — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 24 февраля, в православном календаре Первое и Второе обретение главы святого Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был обезглавлен по приказу царя Ирода Антипа после просьбы Соломии. По преданию, голову святого не похоронили вместе с телом. Она стала отдельной святыней, которую неоднократно прятали и теряли.
После казни главу святого тайно похоронила благочестивая женщина по имени Иоанна — жена царского чиновника Хузы.
Через некоторое время святыню нашли двое монахов, которым Иоанн Креститель явился во сне и открыл место захоронения. Однако впоследствии реликвия снова была потеряна.
В IV веке, во времена императора Константина Великого, глава святого была вновь найдена — на этот раз в городе Эмеса (современная Сирия).
Святыню торжественно перенесли в Константинополь, где она стала предметом особого почитания. Именно это событие Церковь упоминает как Второе обретение.
Приметы 24 февраля
Сильный мороз 24 февраля — весна будет поздней, холодной.
Птицы поют громко — весна будет ранней и теплой.
Облака на западе — скоро будет снег или дождь.
Что завтра нельзя делать
24 февраля по народным поверьям следует избегать любой работы с острыми предметами — даже ножницы или чем лучше не брать в руки. Не стоит рубить деревья или заниматься стиркой, чтобы не отпугнуть благосостояние из дома. Также не советуют есть красные круглые овощи и фрукты. В прежние времена этот день следует разглаживать.
Что можно делать завтра
В этот день православные обращаются к святому Иоанну Крестителю с молитвами за здоровье детей, уменьшение головной боли и обильный урожай. Считается, что святой оберегает семьи, сохраняет мир и покой в доме и наставляет заблудших в греховных привычках на путь правды и духовной чистоты.