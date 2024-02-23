24 февраля — какой церковный праздник, что можно и нельзя делать по поверьям предков

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 февраля, в православном календаре первое и второе нахождение председателя Иоанна Предтечи.

Святой Иоанн Предтеча, известный также как Иоанн Креститель, являлся важной фигурой в христианской истории. Его жизнь была связана со служением, пророчеством и подготовкой к приходу Иисуса Христа. После укрепления главы святого Иоанна, его тело было похоронено учениками в городе Севастии. Честная голова была спрятана Иродиадой в бесчестном месте. Это было первое обретение главы святого.

Благочестивая Иоанна, супруга царского чиновника Хузы, тайно взяла святую голову. Положила ее в сосуд и похоронила на Елеонской горе, в одном из имений Ирода. Много лет спустя имение это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Он и нашел голову вторично.

Приметы 24 февраля

Народные приметы 24 февраля / Фото: pixabay.com

Много снега и холодно – сугробы будут лежать еще и в апреле.

Снежная погода – к холодной Пасхе.

Теплый день – таким будет и апрель.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что нельзя зажигать костер, ведь в нем может сгореть и ваше счастье. Также женщинам и девушкам запрещалось заплетать волосы – можно вплести беды.

Что можно делать завтра

Иоанну молились, чтобы он избавил человека от головной боли, потому что святого обезглавили. А еще просили о здоровье детей, защите урожая на огороде. А еще наши предки делали кормушки и скворечники, чтобы птицы имели, где селиться и есть.

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