24 февраля — какой церковный праздник, почему следует избегать громких развлечений и веселья

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 февраля, в православном календаре первое и второе обретение председателя Иоанна Крестителя. После казни Иоанна Крестителя по приказу царя Ирода Антипы (около 30 года) его главу передали Саломеи, дочери Иродиады. По преданию, ненавидевшая пророка Иродиада приказала спрятать голову в одном из дворцовых помещений.

Один из служителей Ирода, праведный Иоанна (Иоанн), тайно взял голову и похоронил ее в кувшине на Оливковой горе, близ Иерусалима. Через некоторое время место захоронения было забыто.

В IV веке, во время правления императора Константина Великого, двум монахам, путешествовавшим в Иерусалим, во сне было открыто место захоронения святыни. Они раскопали землю и нашли честную голову Иоанна Крестителя. Позже она была перенесена в город Эмеса (ныне Хомс, Сирия), где она хранилась до нового забвения.

Когда в V веке в Эмесе началось строительство храма, святыню снова нашли. По преданию, ее обнаружил монах, которому во сне явился Иоанн Креститель.

Главу перенесли в Константинополь при императоре Феодосии II (408–450). Там она хранилась в специально построенной церкви и стала объектом большого чествования.

Позже святыня была несколько раз потеряна и найдена снова. Части главы Иоанна Крестителя ныне хранятся в разных местах, в частности в соборе святого Сильвестра в Риме, в мечети Омейядов в Дамаске и церкви Нотр-Дам в Амьене (Франция).

Приметы 24 февраля

Народные приметы 24 февраля / Фото: Unsplash

Если в этот день мороз — весна будет поздней, а если оттепель — ранней.

Ветер указывает на ветреное лето.

Солнце на 24 февраля обещало хороший урожай.

Что завтра нельзя делать

Нельзя работать физически – особенно со скотом и шерстью. Считалось, что нарушение запрета может привести к заболеваниям среди животных. Нельзя ссориться – чтобы не навлечь невзгоды на свою семью. Также, из-за связи этого дня с Иоанном Крестителем, в народе пытались избегать громкого веселья и чрезмерных развлечений.

Что можно делать завтра

Хозяева в этот день молились о здоровье животных и защите от болезней и хищников. Часто кропили конюшни священной водой, рассыпали мак или соль для защиты.

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