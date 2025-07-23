Церковный праздник 24 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 24 июля, в православном календаре день памяти святых мучеников Бориса и Глеба. Святые мученики Борис и Глеб — первые святые, канонизированные в Руси после крещения. смирение, любовь к ближнему и готовность к самопожертвованию ради мира.

Борис и Глеб были сыновьями святого князя Владимира Великого, крестителя Руси. По самой распространенной версии, их матерью была болгарка (возможно, княжна из Волжской Булгарии или Болгарии на Дунае), но ее имя точно не известно.

После смерти князя Владимира в 1015 году между его сыновьями разгорелась жестокая борьба за власть. Старший сын Святополк, сидевший в Киеве, стремился устранить потенциальных соперников.

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Борис княжил в Ростове, а Глеб — в Муроме. Узнав о смерти отца, Борис не стал выступать против Святополка, несмотря на поддержку жены. Он молился за него, решив, что не прольет братскую кровь.

Борис Святополк коварно приказал убить дорогой из похода на печенегов — на реке Альта (теперь — у Переяслава). Когда Борис молился, его зарезали собственные дружинники, подкупленные Святополком. Глеба Святополк позвал якобы к больному отцу. Когда тот плыл на лодке по Днепру, на него напали убийцы. Увидев смерть, Глеб только молился, не сопротивлялся и был заколот ножом — 5 сентября 1015 года.

Канонизированы около 1071 года, вероятно, во время княжения Ярослава Мудрого или его сына Изяслава.

Церковный праздник 24 июля — день памяти святой великомученицы Кристины.

Родилась в городе Тире (по другим источникам — в Болонии или окрестностях Рима), в III веке, во время правления императора Диоклетиана (284–305). Была дочерью богатого язычника чиновника Урбана (римского военачальника или правителя области).

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Кристина была необыкновенно красива и воспитывалась в роскоши. Ее отец, заботясь о сохранении ее “чистоты”, запер ее в высокой башне, украшенной золотом и серебром, и поставил там языческих идолов, приказав ей поклоняться им.

Но Кристина, имея разум открытый к истине, сама пришла к вере в Единого Бога, когда начала размышлять над природой мира, понимая, что идолы — бездушные творения рук человеческих.

Ворвавшись к духовной истине, она молилась Христу и разгромила идолов, выбросив обломки из окна. Золотые и серебряные части она раздала нищим. Разгневанный поступком дочери, отец Урбан приказал истязать ее: избивали, терзали тело крюками, обжигали огнем, но Кристина оставалась непоколебимой. Затем ее привязали к мельнице и вращали, однако ангел Господень исцелил ее раны и поддерживал дух. В конце концов сам Урбан умер после пыток над дочерью — по преданию, пораженный молнией или изнуренный страхом Божьей карой.

После Урбана правителем стал Дион, который также пытал Кристину. Воины, видевшие эти чудеса, уверовали во Христа. За это их тоже казнили. Наконец Кристину убили стрелами, одна из которых поразила ее в сердце.

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Приметы 24 июля

Народные приметы 24 июля / © unsplash.com

Гром этого дня — к теплой осени.

Роса утром — к ясной погоде.

Если день сухой — еще 4 недели не будет сильных дождей.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, 24 июля не стоит браться за тяжелый труд или хозяйственные дела — это может навлечь нищету и потерю состояния. Одалживать деньги в этот день также не рекомендуется: финансовые затруднения могут надолго поселиться в доме.

Что можно делать завтра

В день памяти святых страстотерпцев Бориса и Глеба верующие обращаются к ним с молитвами о защите от вражды и зла, об исцелении от недугов и мира в семье и общине. Также существует традиция посетить родных или друзей, ведь этот день благоприятен для теплых встреч и примирения.