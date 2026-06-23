Церковный праздник 24 июня / © pexels.com

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Завтра, 24 июня, в православном календаре Рождество Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель в христианской традиции считается последним великим пророком Ветхого Завета и первым свидетелем Нового. Его рождение описывается в Евангелии от Луки как чудо, ведь родители — священник Захария и праведная Елизавета — были преклонны и долго не имели детей.

Иоанн Креститель призвал людей к покаянию, крестил в водах Иордана и стал символом внутреннего очищения человека. Его фигура объединяет идеи смирения, истины и духовной силы.

В народной традиции этот праздник тесно переплелся с дохристианскими представлениями о летнем солнцестоянии. Именно поэтому у него много обрядовых элементов, связанных с природой.

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Сегодня этот праздник остается важным духовным событием для миллионов христиан. Оно напоминает о необходимости внутреннего очищения, честности перед собой и готовности к переменам.

Приметы 24 июня

Народные приметы 24 июня / © pexels.com

Какая погода в этот день — такое лето.

Сильная роса с утра — к хорошему урожаю огурцов и зерновых.

Высокое, чистое небо — к стабильной теплой погоде.

Что завтра нельзя делать

Не советовали браться за любую ручную работу — особенно за шитье, вязание или вышивание, чтобы не зашить себе неудачи. Также избегали финансовых операций: не ссужали деньги и не брали долгов, чтобы не навлечь материальных трудностей в будущем.

Что можно делать завтра

Праздник Ивана Купала издавна сопровождался многочисленными обрядами, в которых сочетались представления об очищении, гадании и чествовании природных сил и летнем солнцестоянии. В ночь на Купала люди собирались у костров, а молодежь перепрыгивала через пламя, веря, что огонь способен сжечь все дурное и очистить от недоброго. Девушки плели венки из трав и цветов и отпускали их на воду, наблюдая за их движением.

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