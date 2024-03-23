24 марта — какой церковный праздник, почему у Артемонов день лучше всю работу закончить к обеду

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 марта, в православном календаре день памяти святителя Артемия Солунского. Он был епископом Селевкии, города, расположенного на территории Малой Азии. Жил в первом или втором веке и был известен своей большой любовью к людям и добротой. Его жизнь и деятельность были отмечены апостолом Павлом, который назначил его первым епископом Селевкии из-за его высочайшей достоинства. К сожалению, о его жизни известно очень мало.

Церковный праздник 24 марта – день памяти преподобного Захария Постника

Преподобный Захарий Постник был известен своим аскетизмом и жил в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Он славился тем, что постился все время, питаясь только зернами и овощами, и обычно ел после заката. По преданию, благодаря своей жертвенности, он получил дар видеть ангелов и демонов.

Другие источники вспоминают, что о детстве, юношестве и мирской жизни преподобного Захария почти ничего не известно, но по легендам он жил в XI веке. Его отец Иоанн, будучи смертельно болен, отдал маленького сына на воспитание своему другу Сергею, оставив ему наследство. Захарий позже отдал все полученные деньги в монастырь и принял иконичество, соблюдая строжайший пост. Мощи преподобного хранятся в дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Приметы 24 марта

Народные приметы 24 марта / Фото: Pexels

Теплая погода показывает, что лето придет совсем скоро.

Если все еще много снега лежит – ждите затяжную весну.

Услышать пение жаворонка к теплу.

Что завтра нельзя делать

Наши предки старались не работать после обеда, верили, что такая работа принесет лишь серьезные неприятности. Также не обижали других людей, отказывались от сплетен, чтобы не навлечь на себя беду.

Что можно делать завтра

Этот день пытались провести в кругу семьи, уходить в гости считалось нежелательным. Также в древности в церквях освящали семена перед посевом. Верили, что это поможет увеличить урожай.

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