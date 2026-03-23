24 марта — какой церковный праздник, который не следует делать в этот день после обеда
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 24 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Захария. Святой украинской православной традиции, живший в Киево-Печерской лавре примерно на рубеже XIII–XIV веков. Его чтят как пример глубокой аскезы, духовной борьбы и непоколебимой веры.
Захария пришел в лаврское братство как монах и отдал себя суровой монашеской жизни. Его подвиг заключался в строгом посте: святой отказался от всего печеного и вареного, ел только зелень — травы и растения — один раз в день после заката. Такая практика подчеркивала его стремление к отречению от телесного ради сосредоточения на духовном.
Из-за этого сурового поста и воздержания Захария обрел большой авторитет среди братии и считается, что даже бесов дрожали от самих упоминаний о его имени. Святой часто видел ангелов в видениях, что, по преданию, свидетельствовало о высоком уровне его духовной жизни и близости к Богу.
Есть разные сведения о происхождении Захария: некие источники отождествляют его с юным юношей, который в древности был современником игумена Никона (1077–1088 годы), и перед постригом пожертвовал существенное наследие на нужды монастыря. После этого он постригся в монашество и остался служить в Печерской обители, посвятив жизнь молитве и аскезе.
Приметы 24 марта
Вечером ясное небо — ждите потепления.
На прудах сидят лебеди — будет тепло.
Высокие облака к хорошей погоде.
Что завтра нельзя делать
По народным верованиям в этот день после обеда следует избегать тяжелого физического труда: не убирают, не стирают, не шьют — все это считается нежелательным и даже греховным. Нельзя обижать ни людей, ни животных, ведь считается, что отрицательные поступки в этот день возвращаются вдвойне. Также не принято ходить в гости или принимать гостей в доме.
Что можно делать завтра
Есть старинный народный обычай: перед посещением храма всей семьей обойти дом трижды с молитвой. Верили, что это оберегает дом от всякой беды и недоброго влияния.