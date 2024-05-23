24 мая — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не унывать до самой осени

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 мая, в православном календаре день памяти преподобного Симеона Столпника. Симеон родился в семье христиан в поселке Сиса в Каппадокии. От 13 лет он пас овец своего отца и отдавался этой обязанности добросовестно и с любовью. После того, как услышал Евангельские заповеди блаженства в церкви, он поразился их глубиной.

В возрасте 18 лет Симеон принял монашеский постриг и предался аскетическим подвигам. Его аскетизм был настолько суровым, что он вызвал беспокойство у игумена монастыря. Игумен предложил Симеону либо ослабить свои аскетические подвиги, либо покинуть монастырь.

Симеон ушел из обители и поселился на дне высохшего колодца, где мог беспрепятственно выполнять свои суровые обеты. Позже он построил столб высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келье, предавшись усиленной молитве и посту. В течение 80 лет он провел в усиленных монашеских подвигах, из которых 47 лет простоял на столбе.

Приметы 24 мая

Народные приметы 24 мая / Фото: Unsplash

Дождь — к богатому урожаю грибов.

Уже цветы на шиповнике — ждите тепла до самой осени.

Птицы высоко в небе летают — к погожему дню

Что завтра нельзя делать

В этот день существовал запрет на то, чтобы рвать ветки шиповника, если вы это делаете не для лечебных настоек. Если забыть этот запрет, то отношения с любимым человеком испортятся. Нельзя унывать и жаловаться на жизнь — будете грустны вплоть до осени.

Что можно делать завтра

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Наши предки в этот день следили за облаками. Именно поэтому женщины пытались посвятить его вышиванию, вязанию.

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