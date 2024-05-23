24 мая — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не унывать до самой осени

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 24 мая, в православном календаре день памяти преподобного Симеона Столпника. Симеон родился в семье христиан в поселке Сиса в Каппадокии. От 13 лет он пас овец своего отца и отдавался этой обязанности добросовестно и с любовью. После того, как услышал Евангельские заповеди блаженства в церкви, он поразился их глубиной.
В возрасте 18 лет Симеон принял монашеский постриг и предался аскетическим подвигам. Его аскетизм был настолько суровым, что он вызвал беспокойство у игумена монастыря. Игумен предложил Симеону либо ослабить свои аскетические подвиги, либо покинуть монастырь.
Симеон ушел из обители и поселился на дне высохшего колодца, где мог беспрепятственно выполнять свои суровые обеты. Позже он построил столб высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келье, предавшись усиленной молитве и посту. В течение 80 лет он провел в усиленных монашеских подвигах, из которых 47 лет простоял на столбе.
Приметы 24 мая
- Дождь — к богатому урожаю грибов.
- Уже цветы на шиповнике — ждите тепла до самой осени.
- Птицы высоко в небе летают — к погожему дню
Что завтра нельзя делать
В этот день существовал запрет на то, чтобы рвать ветки шиповника, если вы это делаете не для лечебных настоек. Если забыть этот запрет, то отношения с любимым человеком испортятся. Нельзя унывать и жаловаться на жизнь — будете грустны вплоть до осени.
Что можно делать завтра
В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Наши предки в этот день следили за облаками. Именно поэтому женщины пытались посвятить его вышиванию, вязанию.
Читайте также: