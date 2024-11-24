24 ноября — какой церковный праздник, что не следует делать, чтобы избежать финансовых проблем

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 24 ноября, в православном календаре день памяти святой великомученицы Екатерины. Екатерина родилась примерно в III веке в Александрии, Египет. Она происходила из богатой и знатной семьи, получила блестящее образование, знала несколько языков, знала философию, риторику, медицину и другие науки. Ее красота и разум сделали ее известной в городе.

В юном возрасте Екатерина приняла христианство. Легенда говорит, что у нее было видение, в котором Христос явился ей и заручил ее духовно, дарив кольцо — символ ее преданности. Во времена гонений на христиан при императоре Максимине II (305–313) Екатерина открыто выступила против императора, призывая его оставить язычество и признать истинного Бога. Она мудро и решительно дискутировала с языческими философами, многих из которых обратила в христианство. За свою смелость и непоколебимую веру Екатерина подверглась жестоким пыткам. Ее пытали колесом с шипами, но, по преданию, колесо сломалось от прикосновения ангела. В конце концов император приказал отрезать ей голову.

Церковный праздник 24 ноября – день памяти святого великомученика Меркурия

Меркурий родился в III веке в Каппадокии (на территории современной Турции) в семье скифского происхождения. Его имя при рождении было Филопатором. Семья была языческой, но позже приняла христианство. Меркурий отличался как талантливый и храбрый воин в римской армии. Он служил во время правления императора Деция (249–251), который известен жестокими преследованиями христиан. Благодаря своей отваге Меркурий получил высокий военный чин и стал любимцем императора.

Во время одной из военных кампаний Меркурия, по преданию, явился ангел и вручил меч, обещая ему победу. Этот эпизод стал для него началом духовного прозрения. Победив врага, Меркурий понял, что истинной силой является вера в Бога и открыто признал себя христианином. Когда император узнал о христианской вере Меркурия, он попытался убедить его отречься от Христа, обещая награды и богатства. Меркурий остался непреклонен. За это его подвергли жестоким пыткам, а затем казнили, отрубив голову.

Приметы 24 ноября

Народные приметы 24 ноября / Фото: Unsplash

Звезды кажутся маленькими – до сильного снегопада.

Туман, оттепель – не будет холодов еще 10 дней.

Снег падает на сухую землю – в следующем году будет плохой урожай.

Что сегодня нельзя делать

Продолжается Рождественский пост, поэтому следует отказаться от продуктов животного происхождения. Не стоит заниматься рукоделием, тяжелым физическим трудом, потому что это приведет к финансовым проблемам.

Что можно делать сегодня

Утром следует пойти в храм, помолиться святой Екатерине. Семейные пары просят у покровительницы счастья, а молодые девушки — хорошего мужчину.

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