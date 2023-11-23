24 ноября — какой церковный праздник, почему на Екатерину незамужние девушки гадали на суженого

Завтра, 24 ноября, в православном календаре день памяти святой мученицы Екатерины. Святая мученица Екатерина была дочерью знатного правителя города Александрии, жившей в конце III — начале IV века. Она была очень красивой, умной и образованной девственницей, изучавшей философию, литературу, астрономию и математику. Приняла христианство под руководством святого старца, который показал ей икону Богоматери со Христом. Во сне она увидела, как Богородица заручила ее с Сыном Своим, дав ей перстень. Екатерина стала преданной невестой Христа и отказалась от всех невест земных.

Когда в Александрию прибыл император Максимин, жестоко притеснявший христиан, Екатерина выступила против него и защищала свою веру. Она смогла убедить в христианстве пятьдесят учёных, которых император пригласил для спора с ней. За это она была брошена в тюрьму, где она продолжала проповедовать Евангелие и обращать ко Христу. Даже супруга правителя Фавстина и начальник войска Порфирий стали христианами из-за ее слов. Всех их император зверски убил.

Екатерину он хотел наказать с помощью колеса, на котором были прикреплены острые ножи. Но когда она подошла к колесу, ангел Божий разбил его в клочья. Тогда император приказал обезглавить Екатерину. Из ее раны вместо крови вытекло молоко, а тело ее ангелы перенесли на гору Синай. Там был построен монастырь в ее честь, где хранится ее мощи и перстень. Святая Екатерина является покровительницей ученых, студентов, философов, молодых девушек и всех, кто ищет истину.

Церковный праздник 24 ноября – день памяти великомученика Меркурия

Великомученик Меркурий был христианским святым, жившим в III веке. Он родился в Каппадокии в семье римского воина. Его имя при рождении было Филопатер, что означает "любящий отца". Он служил в римской армии под командованием императора Деция, преследовавшего христиан. Филопатер был храбрым и отважным воином, получившим прозвище Меркурий, в честь римского бога войны.

Однажды, когда Филопатер участвовал в битве против варваров, он увидел на небе крест, на котором было написано: "За этот знак победишь". Тогда он услышал голос, который сказал ему: "Не бойся, Филопатер, Я с тобою. Я — Иисус Христос, Сын Божий, пришедший на свет, чтобы спасти людей. Ты — Мой верный слуга, и Я дам тебе победу над врагами". После этого Филопатер совершил крестное знамение и бросился в бой с такой силой, что варвары начали бежать. Филопатер вернулся в свой лагерь с большой славой и честью.

Филопатер решил принять христианство и пойти к епископу Антиохии, чтобы получить крещение. Епископ дал ему имя Михаил, в честь побеждающего сатану архангела Михаила. Михаил вернулся в свою часть и продолжал служить императору, но теперь он не участвовал в жертвоприношениях богам. Это не понравилось императору Децию, узнавшему, что Михаил стал христианином. Он велел его привести к себе и спросил, почему он отказался от богов Рима. Михаил ответил, что он верует в единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, и в Его Сына Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Он засвидетельствовал, что христианство – это единственная истинная религия, и призвал императора покаяться и принять Христа.

Деций разозлился и приказал подвергнуть Михаила разным мучениям. Он был бит, растянут, сжигаем, голоден, бросан в воду с тяжелыми камнями, но Бог защищал его и давал ему силу терпеть. Михаил не изменял своей вере и не боялся смерти. Он молился о своих палачах и о всех людях, чтобы они познали Христа. Наконец, Деций приказал обезглавить Михаила. Михаил радостно пошел на казнь, отдав свою душу Богу. Это произошло 25 ноября 249 года в городе Кесария Каппадокийском. Его тело было погребено в церкви, которую он сам построил в честь архангела Михаила.

Великомученик Меркурий является покровителем воинов, миротворцев, полицейских и всех, кто страдает правдой и справедливостью.

Приметы 24 ноября

Народные приметы 24 ноября / Фото: Pexels

Ясная погода – ждите похолодания.

Звезды на небе маленькие – будет снегопад.

Оттепель указывает на морозы во второй половине декабря.

Что завтра нельзя делать

Незамужним девушкам запрещалось ссориться, ругаться, потому что иначе в любви не повезет. А вот замужним женщинам нельзя было носить новую обувь, верили, что тогда мужчина будет неверным. Под запретом любая пища животного происхождения, молочные продукты, яйца продолжается Рождественский пост.

Что можно делать завтра

В народе этот день называли Рождественский сочельник. Вечером девушки собирались вместе и гадали на суженого. Утром обязательно шли на службу в церковь, чтобы помолиться святой и поставить свечу перед ее иконой.

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