24 октября — какой церковный праздник, что значит, если вы встретите в этот день белую собаку

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 октября, в православном календаре день памяти святого мученика Аретты и тех, кто с ним. Святой мученик Аретта, согласно церковным источникам, жил в III-IV веках. Его жизнь тесно связана с гонениями на христиан в Римской империи. Аретта, как и многие другие святые, был верным последователем Христа и отказался отречься от своей веры, за что подвергся преследованиям. В некоторых источниках говорится, что он был епископом, исповедовавшим христианскую веру среди язычников. Во время гонений его захватили, пытали и в конце концов казнили. Его мученическая смерть стала символом стойкости в вере и готовности идти на жертвы ради Христа.

Вместе с Ареттой часто упоминаются и другие мученики, которые были его соратниками, которые также пострадали за свою веру. Имена этих мучеников могут варьироваться в зависимости от источников, но их объединяет общая цель – защита христианской веры даже в лице смерти.

Приметы 24 октября

Народные приметы 24 октября / Фото: Unsplash

Красный закат — скоро придут морозы.

Раскаркались вороны – до снегопада.

Дождь – зима будет теплой.

Что завтра нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день нельзя принимать подарки от людей противоположного пола. Именно в этот период очень легко приворожить. Не стоит брать в руки такие предметы, как зеркала или вазы, если что-нибудь разобьется, то вы или ваши родственники скоро серьезно заболеете. Запрещается давать свои вещи чужим и носить одежду других.

Что можно делать завтра

Существовало поверье, если в этот день неожиданно встретить белую собаку, то нужно последовать за ней следом — она приведет к счастливой и богатой жизни. Обязательно накормите собаку, добро к вам вернется.

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