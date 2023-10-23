24 октября — какой церковный праздник, почему не стоит отгонять от себя белую собаку

Церковный праздник 24 октября — день памяти мученика Арефа и с ним 4299 мучеников

Это были христиане, жившие в Персии во времена царя Сапора II. Они отказались отступить от своей веры и принять зороастрийство, являвшееся государственной религией. За это они были подвергнуты жестоким пыткам и в конце концов замучены.

Мученик Ареф был одним из ближайших сподвижников святого митрополита Симеона, также пострадавшего за Христа. Ареф был очень мудрым и благочестивым человеком, находившимся в почете среди народа. Он много читал Священное Писание и помогал святому Симеону управлять церковью. Когда царь Сапор II приказал арестовать всех христианских священников и епископов, Ареф не захотел бежать, но пошел вместе со своим архиереем в тюрьму.

Там они были избиты и издевались над ними. Царь надеялся, что Ареф предаст своего наставника и скажет, где спрятаны церковные сокровища. Но Ареф не согласился на такую неверность и сказал: "Я не изменю своему архиепископу, который является для меня отцом и учителем. Я не потеряю его любви ради временных благ этого мира. Я не продам свою душу за быстро погибшие деньги. Я не откажусь от своего Спасителя, избавившего меня от греха и смерти».

За такой смелый ответ Ареф был приговорен к смерти вместе с другими христианами. Они были зарыты живьем в яму, где их постепенно засыпали землей. Но они не переставали молиться и славить Бога до последнего вздоха.

Приметы 24 октября

Народные приметы 24 октября / Фото: Pexels

Громко воркуют голуби – к потеплению.

После долгого затишья вдруг дул ветер — ждите снегопада.

Вороны собираются в стаи – к снегу.

Что завтра нельзя делать

Следует очень осторожно использовать зеркала, ведь если одно из них разбить – ждите беды. Не стоит знакомиться с представителями другого пола, потому что оно может окончиться отрицательно. Если к вам подошла на улице белая собака – ее нельзя прогонять. Он доставит радость и удачу.

Что можно делать завтра

В этот день обычно занимались разными вопросами, связанными с недвижимостью. Также разрешено было вязать, вышивать, заниматься разными видами рукоделия. Девушки собирались вечером вместе, пели и разговаривали.

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