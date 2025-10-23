ТСН в социальных сетях

281
1 мин

24 октября — какой церковный праздник, почему в этот день следует особенно осторожно обращаться с посудой

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Татьяна Мележик
Церковный праздник 24 октября

Церковный праздник 24 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 24 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Ареты и с ним. Святой Арет был князем города Награн, расположенного в Нубии (современный южный Египет). Он был известен своей благочестивой и преданностью Христу. Когда император Диоклетиан начал преследование христиан, Арет и его верные спутники отказались отречься от веры. За это они были схвачены, подвергнуты пыткам и казнены.

Арет и его спутники стали символом стойкости и верности. Церковь чтит их память, отмечая важность оставаться верными своим убеждениям даже в самых сложных обстоятельствах.

Приметы 24 октября

Народные приметы 24 октября / © unsplash.com

  • Если на Арету ясная погода — ждите морозов в начале ноября.

  • Утром туман — на теплую погоду на следующий день.

  • Ветер с северо-запада — зима будет холодной и снежной.

Что завтра нельзя делать

Не стоит брать подарки от посторонних людей — это может скрывать опасность. Также следует осторожно обращаться с посудой: разбитая посуда, по народным верованиям, предвещает болезни и разные неприятности.

Что можно делать завтра

Согласно народным обычаям, 24 октября уделяли время зимней одежде: ее стирали, проветривали и чинили, готовя к холодам. Также считалось, что любые покупки и продажи, совершенные в этот день, пройдут успешно и принесут пользу.

281
