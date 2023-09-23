24 сентября — какой церковный праздник, почему нужно играть свадьбу и зачем варить борщ

Завтра, 24 сентября, в православном календаре день памяти мученицы Текли. Святая Фекла была одной из первых христианских мучениц, которая следовала за апостолом Павлом и проповедовала Евангелие в разных странах. Ее жизнь описана в апокрифическом произведении "Деяния Павла и Текли", написанном во II веке. По этому источнику, Текля родилась в Иконии (современная Турция) и была обручена за богатым и красивым юношей Фамиром. Однажды она услышала проповедь Павла о чистоте и девстве, и влюбилась во Христа. Она убежала от дома и присоединилась к Павлу, который принял ее как свою духовную дочь.

Фекла пережила много опасностей и преследований за свою веру, но Бог ее защищал и даровал ей чудесную силу. Она исцеляла больных, воскрешала мертвых, останавливала пожары и животных. Она также была первой женщиной-учительницей и миссионеркой, основавшей многие христианские общины. Она умерла в пожилом возрасте в Селевкии (современная Сирия), где ее похоронили в гроте, где женщина долгое время жила. Ее могила стала местом паломничества для многих христиан.

Святая Фекла почитается в разных христианских церквях, особенно в Восточных. Она называется равноапостольной, то есть равной апостолам, за свою роль в распространении Евангелия. Она также считается покровительницей девственниц и целомудрия, а также покровительницей от болезней и опасностей. В искусстве ее часто изображают со львами, которые не трогали ее во время пыток, или с пламенем, не обжигающим ее на ложе.

Приметы 24 сентября

Народные приметы 24 сентября / Фото: Pexels

Вокруг месяца светит круг – следующим летом будет сухая погода.

Деревья еще не сбросили желтые листья — до морозов далеко.

Над землей низко летают птицы – ждите ранней зимы.

Что завтра нельзя делать

На Текла наши предки старались не заключать серьезные соглашения, полагая, что этот день неблагоприятный для финансов. Также не брали и не занимали деньги. Существовал запрет на выход из дома, остался в нем беспорядок, можно было навлечь на жителей дома беды и беды.

Что можно делать завтра

В древности существовало поверье: "Что на Теклю завяжешь, уже не решить". Поэтому обязательно играли свадьбу. Верили, что брак, заключенный в этот день, станет крепким и счастливым. Крестьяне собирали последний урожай в огороде. Существовала традиция готовить борщ из свеклы, которую собрали в этот день. Его давали попробовать всем членам семьи, чтобы в семье царило счастье. С этого дня уже стремительно менялась погода, начинало холодать.

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