24 сентября — какой церковный праздник, почему запрещается перечислять деньги

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 сентября, в православном календаре день памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. Текла была из богатой семьи в городе Иконии (современная Турция). Ее отец был язычником, а мать – христианкой. Когда Текли услышала проповеди апостола Павла, она была поражена его учением и приняла христианство, решив отказаться от брака и посвятить себя Богу.

Через ее верность Христу и отказ от брака Текла сталкивалась с гонениями. Ее отец пытался вернуть ее в язычество, но она оставалась непоколебимой в своей вере. За это она была арестована и подвергнута пыткам, однако чудесным образом избежала смерти. Текла пережила несколько чудес, в частности, когда ее бросали в огонь, но она оставалась невредимой. После этого она сбежала из родного города, путешествуя по разным местам, где продолжала проповедовать христианство.

Текла стала символом верности и преданности Христу. Она является покровительницей девушек и женщин, стремящихся жить духовной жизнью.

Приметы 24 сентября

Народные приметы 24 сентября / Фото: Unsplash

Птицы летят низко – зима придет очень скоро.

Много желудей – к мягкой зиме.

На рябине много ягод – ждите сильных зимних морозов.

Что завтра нельзя делать

Очень важно не перечислять деньги, особенно мелочь, в этот день. Иначе, говорят народные поверья, можно в будущем получить финансовые проблемы. А еще запрещается хвастаться, потому что все в жизни может смениться негативом.

Что можно делать завтра

Важно провести этот день в положительных мыслях, не думать о плохом, не вспоминать прошлые жизненные невзгоды.

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