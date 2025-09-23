ТСН в социальных сетях

Дата публикации
28
24 сентября — какой церковный праздник, до кого молиться в этот день, чтобы брак был крепким и счастливым

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Татьяна Мележик
Церковный праздник 24 сентября

Церковный праздник 24 сентября / © Фото из открытых источников

Завтра, 24 сентября, в православном календаре день памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. Святая Текла считается первой женской мученицей Христовой и равноапостольной, то есть той, кто по своей миссии проповедования христианства приравнивается к апостолам. Текла родилась в городе Икония (современная Турция) в семье язычников, примерно в I веке н. Воспитывалась в добропорядочной и богатой семье, была образованной и обладала сильной волей.

Ключевой момент жизни Текли — ее встреча с апостолом Павлом. Он проповедовал в Иконии, и Текла слушала его наставления. Ее глубокое впечатление от проповеди Павла заставило Теклу отказаться от брака и мира, посвятив жизнь Богу. По своей вере Теклу подвергли жестоким преследованиям со стороны родных и местных язычников.

Ее спас Ангел Божий, а вера и мужество сделали ее известной как символ преданности Христу. После чудесного спасения Текла посвятила себя проповеди христианства среди язычников. Путешествовала по Азии, основала женские монастыри и обучала христианским добродетелям. Текла умерла в преклонном возрасте от естественной смерти, по преданию — в Селевкии или в окрестностях Киликии. Ее могилу превратили в паломническое место, где впоследствии появился храм.

Приметы 24 сентября

Народные приметы 24 сентября / © unsplash.com

Народные приметы 24 сентября / © unsplash.com

  • Роса на Текле к ясной погоде.

  • Туман утром — ждите холодной осени.

  • Северный ветер — скоро придут морозы.

Что завтра нельзя делать

Нельзя оставлять без поддержки тех, кто обращается за помощью. Народная мудрость в этот день предостерегает: не стоит брать деньги взаймы и спешить расплачиваться.

Что можно делать завтра

Святую Теклу чтят молитвами о счастливом браке и крепкой семье, просят у нее исцеления глаз, кожи и ожогов.

Количество просмотров
28
