24 января – какой церковный праздник, что не следует делать, чтобы не провести следующие месяцы в долгах

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 января, в православном календаре день памяти святой преподобной Ксении Римлянки. Ксения была замужней женщиной, жившей в Риме в IV веке. Она происходила из семьи знатных и богатых людей. Ее муж был чиновником, и жизнь их была обеспечена. После смерти ее мужа Ксения решила отказаться от всех благ земной жизни и жить в молитве и покаянии. Она отдала все свое имущество бедным и поселилась в монастыре, приняв монашество.

Ксения посвятила себя служению Богу, покаяльным молитвам и поддержке нуждающихся. Она стала образцом смирения и молитвы, что вдохновляло других. Ксения славилась как чудотворец. Люди шли к ней за молитвами и получали исцеление. Она помогала, в частности, больным и бездомным, и служила своему ближнему с большой самоотверженностью.

После многих лет духовного труда Ксения отошла к Господу. Позже она была канонизирована как святая, и ее память отмечают в разных христианских традициях.

Приметы 24 января

Народные приметы 24 января / Фото: pixabay.com

Животные сидят дома и не хотят выйти на улицу – к сильному морозу.

Облака плывут очень быстро – ждите вьюгу.

Ясная и солнечная погода показывает, что весна будет ранней, но холодной.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день ходить с грязной головой или телом, иначе сильно заболеете. Также не стоит стричь ногти, потому что следующие несколько месяцев будете ходить в долгах.

Что можно делать завтра

В прежние времена в этот день был ветер. Крестьяне говорили, что к концу сезона холодов понадобится столько же зерна, сколько уже съели, поэтому обязательно проверяли запасы.

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