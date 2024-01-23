24 января — какой церковный праздник, почему ни в коем случае нельзя вязать узлы

Завтра, 24 января, в православном календаре день памяти преподобной Ксении Римлянки. Ксения Римлянка была святой, жившей в V веке. Она родилась в Риме в семье сенатора и носила имя Евсевия. С детства она любила Бога и хотела посвятить Ему свою жизнь. Однако ее родители хотели удалить ее за состоятельного жениха. Чтобы избежать брака, девушка тайно покинула родительский дом с двумя служанками и отплыла на корабли. Она сменила свое имя на Ксению, что означает "путешественница", и путешествовала по разным местам, помогая бедным и больным. Она основала женский монастырь в Миласе, где жила до конца своей жизни. Там же Ксения стала диаконисой. Она славилась своим воздержанием, молитвой, смирением и чудотворением. Даже умерла в молитве, и над монастырем появился золотой венок с крестом.

Приметы 24 января

Народные приметы 24 января / Фото: Pexels

Метель или снегопад — весна придет поздно.

Погода безветренная — вторая половина июля будет жаркой.

Голубое небо и белые облака – весной будет солнечно и ясно.

Что завтра нельзя делать

Ни в коем случае нельзя вязать узлы. Наши предки верили, что это назовет на семью похороны. Также запрещалось готовить квас и пить алкогольные напитки. Это все к проблемам со здоровьем.

Что можно делать завтра

А вот хорошие дела не только можно, но и нужно делать. Более того, от их количества зависит, насколько благополучным будет год. А еще разрешалось играть свадьбу, свататься или договариваться о венчании.

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