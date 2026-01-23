Церковный праздник 24 января / © pixabay.com

Завтра, 24 января, в православном календаре день памяти святой преподобной Ксении Римлянки. Святая Ксения родилась в Риме в богатой и знатной сенаторской семье. По преданию, при рождении она получила имя Евсевия, что означает «благочестие». Она получила хорошее образование, воспитывалась в атмосфере высокой культуры и достатка, однако с ранних лет проявляла глубокую склонность к духовной жизни, молитве и воздержанию.

Когда родители решили выдать ее замуж за влиятельного и богатого супруга, Евсевия поняла, что брак станет для нее препятствием на пути полного служения Богу. Она стремилась сохранить девство и посвятить свою жизнь Христу.

Чтобы избежать принудительного брака, Евсевия тайно покинула Рим вместе с двумя служанками. Она отправилась по морю на Восток, где поселилась в Малой Азии, в городе Милас (область Кария).

Там она взяла имя Ксения, что в переводе с греческого означает «чужая», «путешественница». Это имя было глубоко символическим: она сознательно избрала путь духовного изгнания, отречения от родины, родного дома и социального статуса ради Небесного Царства.

Святая Ксения основала женский монастырь в Миласе и построила храм в честь святого первомученика архидьякона Стефана. Люди обращались к ней за советом, утешением и поддержкой, и она никому не отказывала, принимая каждого с любовью и кротостью. Святая Ксения отошла к Господу в середине V века. Перед смертью она причастилась Святых Таин и мирно уснула в Господе.

Приметы 24 января

Морозно 24 января — зима еще долго будет держаться, февраль будет холодным.

Тепло или оттепель — весна придет рано и будет мягкой.

Снег идет густо — на хороший урожай хлеба.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, 24 января не стоит браться за тяжелую работу или начинать новые дела — усилия не принесут пользы. Не рекомендуется вязать узлы, стричь волосы и ногти, а также месить полы: предки верили, что такие действия могут сказаться на здоровье.

Что можно делать завтра

Святая Ксения — покровительница женщин, особенно тех, кто носит ее имя, и искренняя помощница для всех остальных. В этот день православные обращаются к ней с молитвами об исцелении, счастливой семейной жизни, поддержке во время беременности. Народная мудрость советует 24 января совершить добрый поступок: помочь нуждающемуся в поддержке, навестить больных или пожилых людей, дать полезный совет — добро обязательно вернется сторицей.