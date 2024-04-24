25 апреля — какой церковный праздник, почему в день Марка Ключника нельзя проливать воду на землю

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 апреля, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Марка. Он был первым Александрийским епископом и считается основателем Александрийского патриархата и Коптской церкви. Марк родился в Иудее, Римской империи, и происходил из левитского рода. Его первоначальное еврейское имя было Йохан (Иоанн), к которому было добавлено римское имя "Марк".

Марк работал помощником в миссиях апостолов Павла и Петра, и по приказу последнего составил свое Евангелие. Он также упоминается в Деяниях апостолов и посланиях апостола Павла. По традиции он присутствовал при аресте Иисуса в Гефсиманском саду как юноша, бежавший голым после того, как воины схватили его.

После смерти апостолов Петра и Павла Марк проповедовал в Египте и основал Александрийскую Церковь. Его мощи были перевезены в Венецию после исламского завоевания Египта. Он почитается во всех христианских церквях как святой. В христианской иконографии он обычно изображается рядом со львом, являющимся его символом.

Приметы 25 апреля

Народные приметы 25 апреля / Фото: Pexels

Ясная и солнечная погода – летом будет жара.

Услышать как поет кукушка – больше не будет заморозков.

Высоко в небе радуга к потеплению, низко — к ухудшению погоды.

Что завтра нельзя делать

В этот день верили, что нельзя скупиться. Считалось, что чем больше денег потратишь, тем больше богатства получишь в будущем. Старались не проливать воду на землю. Существовало поверье, если так поступить, то небо может "подумать", что люди сами справляются с поливом овощей, и не пролить дожди.

Что можно делать завтра

Святого Марка в народе называли Ключником. Наши предки в этот день следили за нашим предком. Поэтому святому молились о защите от засухи.

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