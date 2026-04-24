Завтра, 25 апреля, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Марка. Святой Марк Евангелист происходил из еврейской семьи, проживавшей в Иерусалиме. В книге Деяний святых апостолов упоминается его мать Мария, в доме которой собирались первые христиане. Именно этот дом стал одним из первых очагов христианской общины.

Вероятно, Марко был родственником апостола Варнавы, с которым совершал миссионерские путешествия.

Марко сопровождал апостола Павла и Варнаву во время первой миссионерской поездки, однако впоследствии оставил их, что стало причиной определенного напряжения между апостолами. Тем не менее, позже он возобновил свое служение и стал близким сотрудником апостола Петра.

Именно апостол Петр считается главным духовным источником Евангелия от Марка. В христианской традиции подчеркивается, что текст этого Евангелия отражает живые воспоминания и проповеди Петра.

Евангелие от Марка является кратчайшим из четырех канонических Евангелий, но отличается динамичностью и четкой повествовательной структурой. Оно сосредотачивается на действиях Иисуса Христа, Его чудесах и служении людям.

Особенностью этого Евангелия является акцент на образе Христа как Сына Божия, страдающего ради спасения человечества.

Согласно церковному преданию, Марко проповедовал в Египте, где основал христианскую общину в Александрии. Там он стал первым епископом и духовным наставником местных христиан.

Его проповедь способствовала быстрому распространению христианства в регионе, который был тогда одним из главных интеллектуальных центров античного мира.

Святой Марко принял мученическую смерть в Александрии. По преданию, он был арестован язычниками и жестоко казнен из-за проповеди христианской веры.

Его мощи впоследствии были перенесены в Венецию, где сегодня хранятся в знаменитой базилике Святого Марка — одном из самых выдающихся храмов Европы.

Приметы 25 апреля

Утром туман — дождя не будет, день будет ясным.

День Марка теплый и солнечный — ждали щедрого лета и урожая.

Ласточки начали активно строить гнезда — к потеплению.

Что завтра нельзя делать

В этот день особенно строго опасались сплетен и пустых разговоров. Считалось, что любое сказанное нехорошее слово может обернуться против самого человека и «взломать» жизненное течение, принеся путаницу и невзгоды. Поэтому советовали следить за языком и не разбрасываться словами, ведь они сегодня имеют особый вес.

Что можно делать завтра

В православной традиции в этот день обращаются с молитвами к святому апостолу и евангелисту Марку. Его просят о гармонии в семье, крепком и счастливом браке, хорошем урожае и плодородии земли. Также в народе верили, что именно святой Марк «руководит» весенними дождями: он якобы держит ключи от неба, может открыть или запереть тучи. Поэтому в этот день особенно молились о дожде как о животворной силе для полей и будущего урожая.