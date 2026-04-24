25 апреля — какой церковный праздник, почему в этот день следует следить за своим языком
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 25 апреля, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Марка. Святой Марк Евангелист происходил из еврейской семьи, проживавшей в Иерусалиме. В книге Деяний святых апостолов упоминается его мать Мария, в доме которой собирались первые христиане. Именно этот дом стал одним из первых очагов христианской общины.
Вероятно, Марко был родственником апостола Варнавы, с которым совершал миссионерские путешествия.
Марко сопровождал апостола Павла и Варнаву во время первой миссионерской поездки, однако впоследствии оставил их, что стало причиной определенного напряжения между апостолами. Тем не менее, позже он возобновил свое служение и стал близким сотрудником апостола Петра.
Именно апостол Петр считается главным духовным источником Евангелия от Марка. В христианской традиции подчеркивается, что текст этого Евангелия отражает живые воспоминания и проповеди Петра.
Евангелие от Марка является кратчайшим из четырех канонических Евангелий, но отличается динамичностью и четкой повествовательной структурой. Оно сосредотачивается на действиях Иисуса Христа, Его чудесах и служении людям.
Особенностью этого Евангелия является акцент на образе Христа как Сына Божия, страдающего ради спасения человечества.
Согласно церковному преданию, Марко проповедовал в Египте, где основал христианскую общину в Александрии. Там он стал первым епископом и духовным наставником местных христиан.
Его проповедь способствовала быстрому распространению христианства в регионе, который был тогда одним из главных интеллектуальных центров античного мира.
Святой Марко принял мученическую смерть в Александрии. По преданию, он был арестован язычниками и жестоко казнен из-за проповеди христианской веры.
Его мощи впоследствии были перенесены в Венецию, где сегодня хранятся в знаменитой базилике Святого Марка — одном из самых выдающихся храмов Европы.
Приметы 25 апреля
Утром туман — дождя не будет, день будет ясным.
День Марка теплый и солнечный — ждали щедрого лета и урожая.
Ласточки начали активно строить гнезда — к потеплению.
Что завтра нельзя делать
В этот день особенно строго опасались сплетен и пустых разговоров. Считалось, что любое сказанное нехорошее слово может обернуться против самого человека и «взломать» жизненное течение, принеся путаницу и невзгоды. Поэтому советовали следить за языком и не разбрасываться словами, ведь они сегодня имеют особый вес.
Что можно делать завтра
В православной традиции в этот день обращаются с молитвами к святому апостолу и евангелисту Марку. Его просят о гармонии в семье, крепком и счастливом браке, хорошем урожае и плодородии земли. Также в народе верили, что именно святой Марк «руководит» весенними дождями: он якобы держит ключи от неба, может открыть или запереть тучи. Поэтому в этот день особенно молились о дожде как о животворной силе для полей и будущего урожая.