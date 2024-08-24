25 августа — какой церковный праздник, почему нужно уважительно относиться ко всем грибам.

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 августа, в православном календаре – день памяти святого апостола Тита. Тит происходил из языческой семьи, вероятно, из Греции или другой части Римской империи. Он принял христианство под влиянием апостола Павла и стал его верным учеником и сотрудником. Тит был одним из ближайших сподвижников Павла и сопровождал его во время нескольких миссионерских путешествий. Он упоминается в посланиях апостола Павла, в частности, во 2-м Послании к Коринфянам, где Павел выражает благодарность Титу за его помощь в деле примирения с коринфянами.

Павел доверил Титу разрешать сложные ситуации в местных церквях. Одной из важнейших миссий Тита было руководство Церковью на Крите, где он стал епископом. Апостол Павел написал Послание Титу, которое является частью Нового Завета. В этом послании Павел дает Титу наставления по организации церкви, назначению пресвитеров и преодолению различных вызовов, с которыми он сталкивался как пастырь.

Тит продолжал служить Церкви на Крите до конца своей жизни. По преданию, он скончался естественной смертью в глубокой старости.

Церковный праздник 25 августа – день памяти святого апостола Вартоломея

Вартоломей является греческим именем, означающим "сын Толомея". В Евангелиях его часто отождествляют с Нафанаилом, происходившим из Каны Галилейской. Он был одним из первых учеников, которых привел ко Христу апостол Филипп, согласно Евангелию от Иоанна. Вартоломей известен своей искренностью и непосредственностью. Иисус назвал его "настоящим израильтянином, в котором нет лукавства".

После Вознесения Христа и Сошествия Святого Духа, Вартоломей, как и другие апостолы, отправился проповедовать Евангелие. По передаче его миссионерская деятельность охватила такие регионы, как Малая Азия, Индия, Армения и другие части Восточной Европы. Он проповедовал среди язычников и основывал христианские общины, обращая к вере многих людей.

Вартоломей потерпел мученическую смерть за свою веру. По преданию, он был подвергнут жестоким пыткам, в частности его содрали кожу заживо, а затем распяли или обезглавили. Есть также варианты передачи, указывающие на то, что это произошло в Албанополе (современный Азербайджан) или в Армении.

Приметы 25 августа

Народные приметы 25 августа / Фото: Unsplash

Многие грибы в лесу до суровой и длинной зимы.

Перелетные птицы сели на крышу дома к дождливой осени.

Еще не опадают листья — зима будет мягкой и придет поздно.

Что завтра нельзя делать

Наши предки относились к грибам, даже к ядовитым. Поэтому их нельзя сбивать, попирать, иначе в вашу жизнь придут беды и несчастья. Если идете в лес за грибами, нельзя брать с собой детей — их украдет нечистая сила.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день прислушивались к кукушке. В миску с водой клали любой серебряный предмет, а затем умывались жидкостью. Считалось, что так можно сохранить свою молодость и красоту.

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