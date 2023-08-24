25 августа — какой церковный праздник, почему умывается кошка и зачем кропить дом освященной водой

Завтра, 25 августа, в православном календаре день памяти мучеников Фотия и Аникита. Мученики Фотий и Аникита были двумя христианами, жившими в Никомидии во времена преследования церкви императором Диоклетианом. Аникита был военным, а Фотий – его племянником. Они откровенно осуждали императора за его жестокость к христианам и заявляли о своей вере. За это они были приговорены к смерти по разным видам страданий. Аникита был сожжен на костре, а Фотий — заброшенный камнями. Их мужественное свидетельство о Христе вдохновляло многих других христиан на терпение и стойкость.

Церковный праздник 25 августа – день памяти мученика Александра

Александр был мучеником, жившим в III веке. Он был угольником, который работал в приисках и отдавал свою жизнь Богу. Он был очень скромным и смиренным человеком, не стремившимся к славе и богатству. Любил молиться и читать Священное Писание. Однажды он услышал, что в Солунь прибыл епископ Модест, который искал священников для своей епархии. Александр решил пойти к нему и попросить его принять его в дьяконы. Епископ Модест был удивлен такой просьбой от простого угольника, но увидел в нем Божий дар и согласился. Александр стал служить в храме и помогать епископу. Он также учился богословию и глубоко углублял свою веру.

Через некоторое время епископ Модест умер, и на его место был избран Александр. Александр не хотел принимать столь высокий пост, но народ и духовенство настаивали на том, что он достоин преемником Модеста. Александр стал епископом Фессалонике и правил своей епархией с мудростью и любовью. Он беспокоился о благополучии своих паственных, защищал их от злых людей и способствовал распространению христианства. Он также основал многие церкви и монастыри, где жили святые люди.

Однажды в Фессалонику прибыл император Деций, преследовавший христиан. Он приказал всем жителям города принести жертвы римским богам или погибнуть. Многие христиане испугались его угроз и предали свою веру. Но Александр не испугался и не предал Христа. Он стоял перед императором и осуждал его за его безбожие и жестокость. Он также призвал народ к стоянию за правду и не бояться смерти за Христа. За это Александр был приговорен к смертной казни. Они повели его в амфитеатр, где на него напустили голодных львов. Но львы не задевали Александра, а лизали его руки и ноги. Тогда солдаты принесли острую пику и пронзили Александра на нее. Святой умер, молясь о своих врагах и благословляя своих друзей. Его тело было унесено из амфитеатра и похоронено с почестями.

Приметы 25 августа

Народные приметы 25 августа / Фото: Pexels

На деревьях появился иней – в следующем году будет богатый урожай озимых.

Умывается кошка – к ясной и теплой погоде.

Дождь 25 августа — к короткому бабьему лету.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что нельзя устраивать в этот день ссоры, потому что любые негативные эмоции могут создать надолго затянувшийся конфликт. Если вы решили отдыхать на природе, не стоит давать еду ребенку из-за костра. Наши предки верили, что она тогда вырастет вором.

Что можно делать завтра

25 августа по поверью наших предков в помещениях дома пустует домовой, поэтому дом обязательно окропляли освященной водой. Также окуривали по возможности ладаном. Уже начинает холодать, поэтому пора доставать теплые вещи.

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