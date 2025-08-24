Церковный праздник 25 августа / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 25 августа, в православном календаре – день памяти святого апостола Тита. Святой апостол Тит был одним из учеников апостола Павла и его близким сотрудником. Он принадлежал к числу тех, кого можно назвать “апостольскими помощниками” — людей, которые распространяли христианство в разных регионах, помогая формировать первые христианские общины.

Точной даты рождения не сохранилось. Считается, что Тит родился в первой половине I века. Он был евреем по происхождению, но не обязательно из филистимлян, и, в отличие от многих апостолов, не обязательно имел формальное образование. Основное его обучение — это общение с апостолом Павлом.

Тит стал близким учеником и сотрудником апостола Павла. Павел высоко ценил Тита и называл его “моим настоящим сыном в общей вере” (Тит 1:4). Наиболее известная деятельность святого Тита связана с островом Крит. Павел назначил его епископом Критской церкви, чтобы упорядочить общины, установить старейшин и священников, а также бороться с еретическими учениями. Послание апостола Павла Титу (Послание Титу) содержит конкретные наставления по организации церковной жизни, духовного воспитания и морального утверждения общины.

Реклама

Тит изображался как ласковый, дружелюбный и в то же время решительный в вопросах веры и дисциплины. Он был примером служения и верности — готов выполнять поручения Павла, даже если они требовали от него далекого путешествия или тяжелой работы среди непослушных общин. Точная дата его смерти неизвестна, но по преданию он умер естественной смертью, отмеченный как святитель и духовный наставник.

Церковный праздник 25 августа — день памяти святого апостола Вартоломея

Святой апостол Вартоломей — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, ученик, который непосредственно слушал и видел учение Господа. Его имя часто упоминается вместе с другими апостолами, хотя в Евангелиях о нем сохранилось меньше деталей, чем о Петре или Иоанне.

Имя Вартоломей, вероятно, означает “сын Толомея”. По преданию, он родился в Каннах Галилейских или вблизи Генисаретского озера. По другим источникам, Вартоломей мог проистекать из Индии или Аравии, что подчеркивает его миссионерский характер и поздние путешествия.

Считается, что первоначально Вартоломей проповедовал в Индии, Армении, Месопотамии, Персии и Кавказе. Его деятельность была направлена на распространение христианства среди язычников и обращение людей в истинную веру. Он часто работал вместе с апостолом Фомой во время миссионерских путешествий. По преданию, Вартоломей исцелял больных и творил чудеса, что способствовало быстрому распространению христианства.

Реклама

Святого апостола Вартоломея описывают как искреннего, преданного и смелого проповедника, не боявшегося противостоять языческим традициям. Он отличался непоколебимой верой и смелостью в свидетельстве Христа, даже перед лицом угрозы смерти. По преданию, он был избит, распят или даже сожженным живьем в Армении или Индии во время гонений на христиан.

Приметы 25 августа

Народные приметы 25 августа / © unsplash.com

Если роса обильная — осень будет теплой и урожайной.

Северный ветер — на холодную осень.

Ласточки стаями летят на юг — зима будет суровой.

Что завтра нельзя делать

По старинным поверьям, 25 августа не стоит браться за строительство или ремонт — любая работа может потребовать повторной переработки. Также лучше воздержаться от заключения сделок и заключения договоров, ведь они могут обернуться невыгодными в будущем.

Что можно делать завтра

В день святого Тита люди обращаются к нему с просьбой о духовной защите, укреплении веры и получении сил для преодоления жизненных испытаний. Также этот день называют Титом Грибником — последним случаем пойти в лес за грибами, ведь считается, что после этого времени их уже нельзя солить на зиму, остается жарить или варить. День считается благоприятным для покупок и поездок.