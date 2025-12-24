- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 2 мин
25 декабря — какой церковный праздник, что не следует делать на Рождество Христово
Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 25 декабря, в православном календаре Рождество Христово. Рождество символизирует воплощение Божьей любви к человечеству. Рождение Христа в Вифлееме стало началом новой эпохи — времени надежды, милосердия и спасения. По евангельскому преданию, Иисус родился в бедных условиях, в яслях, что подчеркивает Его смирение и близость к каждому человеку независимо от состояния или происхождения.
О Рождестве рассказывают Евангелие от Матфея и Луки. Дева Мария и праведный Иосиф пришли в Вифлеем для переписи населения. Там, в ночь рождения Иисуса, ангелы возвестили пастухам о великой радости, а с Востока к Младенцу пришли мудрецы с дарами — золотом, ладаном и смирной.
Рождество напоминает о ценности семьи, доброте, прощении и взаимной поддержке. Это время, когда сердца открываются для любви, а вера в добро и чудо становится особенно сильной.
Приметы 25 декабря
Ветви деревьев гнутся от снега — на хороший урожай фруктов.
Ясная и морозная погода — к урожайному году и хорошему благосостоянию в семье.
Облачное небо — к затяжной зиме.
Что завтра нельзя делать
В этот день избегали посещения кладбища, считалось недопустимым отвлекаться от нуждающихся в помощи, а также отправляться на охоту или рыбалку. По народным верованиям, не годилось одевать изношенную или нечистую одежду, так же как занимать или брать что-нибудь в долг, чтобы не навлечь нужды и невзгоды на весь год.
Что можно делать завтра
На Рождество издавна принято начинать празднование из храма. В рождественскую ночь совершается торжественная всенощная служба, а уже к утру — праздничная литургия. В этот великий православный день верующие обращаются к Богу с просьбами о милости, очищении души и прощении грехов, ведь по вековым убеждениям именно на Рождество небеса особенно открыты к человеческим молитвам, и каждая искренняя, светлая просьба находит отклик.