Церковный праздник 25 декабря / © pexels.com

Реклама

Завтра, 25 декабря, в православном календаре Рождество Христово. Рождество символизирует воплощение Божьей любви к человечеству. Рождение Христа в Вифлееме стало началом новой эпохи — времени надежды, милосердия и спасения. По евангельскому преданию, Иисус родился в бедных условиях, в яслях, что подчеркивает Его смирение и близость к каждому человеку независимо от состояния или происхождения.

О Рождестве рассказывают Евангелие от Матфея и Луки. Дева Мария и праведный Иосиф пришли в Вифлеем для переписи населения. Там, в ночь рождения Иисуса, ангелы возвестили пастухам о великой радости, а с Востока к Младенцу пришли мудрецы с дарами — золотом, ладаном и смирной.

Рождество напоминает о ценности семьи, доброте, прощении и взаимной поддержке. Это время, когда сердца открываются для любви, а вера в добро и чудо становится особенно сильной.

Реклама

Приметы 25 декабря

Приметы погоды 25 декабря / © pexels.com

Ветви деревьев гнутся от снега — на хороший урожай фруктов.

Ясная и морозная погода — к урожайному году и хорошему благосостоянию в семье.

Облачное небо — к затяжной зиме.

Что завтра нельзя делать

В этот день избегали посещения кладбища, считалось недопустимым отвлекаться от нуждающихся в помощи, а также отправляться на охоту или рыбалку. По народным верованиям, не годилось одевать изношенную или нечистую одежду, так же как занимать или брать что-нибудь в долг, чтобы не навлечь нужды и невзгоды на весь год.

Что можно делать завтра

На Рождество издавна принято начинать празднование из храма. В рождественскую ночь совершается торжественная всенощная служба, а уже к утру — праздничная литургия. В этот великий православный день верующие обращаются к Богу с просьбами о милости, очищении души и прощении грехов, ведь по вековым убеждениям именно на Рождество небеса особенно открыты к человеческим молитвам, и каждая искренняя, светлая просьба находит отклик.