25 февраля — какой церковный праздник, что сделать женщинам, чтобы в доме царило благополучие

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 25 февраля, в православном календаре день памяти святого Тарасия, архиепископа Царьградского. Тарасий родился около 730 в Константинополе в знатной и благочестивой семье. Его отец Георгий занимал высокий пост при дворе византийского императора, а мать Енкратия была известна своим благочестием. Получив блестящее образование, Тарасий быстро завоевал авторитет и сделал карьеру при императорском дворе, став первым секретарем императрицы Ирины и ее мужа, императора Льва IV Хозара.

После смерти патриарха Павла IV в 784 году императрица Ирина и император Константин VI предложили Тарасию занять престол патриарха Константинопольского. Хотя Тарасий был мирянином, он согласился при условии, что будет восстановлено иконопочитание. 25 декабря 784 года он был рукоположен в сан епископа, а на следующий день официально стал патриархом.

Главным событием патриаршества Тарасия стал VII Вселенский Собор в Никее (787 г.), на котором было восстановлено православное чествование икон после длительного периода иконоборчества. Собор осудил иконоборческую ересь и постановил, что поклонение иконам является истинным проявлением христианской веры. Его правление пришлось на политические беспорядки в Византии. В 795 году император Константин VI расстался со своей женой Марией и женился на придворной Феодоте, что вызвало громкий скандал (так называемый "мойхианский раскол"). Тарасий отказался одобрить этот брак, за что подвергся преследованиям от императора. Святой Тарасий мирно отошел в вечность 25 февраля 806 года. Его похоронили в монастыре Босхедон у Константинополя.

Приметы 25 февраля

Народные приметы 25 февраля / Фото: Фото из открытых источников

Если солнечно и тепло, весна будет ранней и погодной.

Мороз и снегопад – весна задержится, а март будет холодным.

Если оттепель и сырость – весна будет затяжной, с дождями.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сквернословить, ссориться – считалось, что ссоры на Тарасия приносят несчастье на весь год. Нельзя рубить деревья – особенно иву, потому что она является символом весны.

Что можно делать сегодня

Крестьяне уже начинали проверять семена, ремонтировали инвентарь, готовились к будущим полевым работам. Женщины на Тарасия наводили порядок в доме, особенно возле печи – верили, что это обеспечит благосостояние в доме.

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