25 февраля — какой церковный праздник, почему нельзя стричься и отдавать в долг детские вещи

Какой сегодня праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 25 февраля, в православном календаре день памяти святителя Тарасия Константинопольского. Тарасий родился в Асии Малой около 730 года. Несмотря на то, что он был назначен судьей в Константинополе, он избрал духовный путь и отдался монашеской жизни. Позже он стал архиепископом Константинополя, а в 784 году был избран патриархом города.

Тарасий отличался своей мудростью, энергией и преданностью церковному служению. Он активно вмешивался в вопросы религиозной политики и доктрины, особенно в контексте иконоборческого спора – церковного спора об использовании изображений святых в византийском христианстве. Тарасий был последователем иконодолизма (учение о разрешении изображений икон) и сыграл важную роль в урегулировании продолжавшегося многие десятилетия конфликта.

В своем патриархате Тарасий также обращал внимание на реформы в церковной администрации и нравственной жизни духовенства. Он также поддерживал миссионерскую деятельность церкви и развитие духовной литературы.

Святой Тарасий Константинопольский умер в 806 году. Он считается одним из величайших патриархов Константинополя и важной фигурой для православного христианства.

Приметы 25 февраля

Народные приметы 25 февраля / Фото: pixabay.com

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Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что нельзя спать днем, до заката, иначе серьезно заболеете. Также запрещалось стричь волосы, потому что укоротишь свою жизнь. Не разрешали одалживать детские вещи – с ними отдаете и здоровье ребенка.

Что можно делать сегодня

Чтобы не захотелось вздремнуть, крестьяне в день Тараса Бессонного пытались занять себя тяжелым физическим трудом. Также молились святому о здоровье, большом урожае.

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