25 июля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 25 июля, в православном календаре день памяти мучеников Прокла и Иллария. Мученик Прокл, также известный как святой Прокул, был одним из христианских священников, который стал жертвой преследований во время правления римского императора Траяна, происходившего в начале второго столетия нашей эры.

Прокл отличался своим глубоким христианским верованием и послужил священником в христианском обществе. В то время христианство было еще мало распространенной религией, и римские императоры беспощадно преследовали христиан за их веру. Траян был одним из императоров, который относился очень недоброжелательно к христианству и считал их враждебными государству.

Когда Прокла везли на казнь, встретился ему его племянник Илларий, также исповедовавший христианство. Воины схватили Иллария, долго его пытали, а затем убили. Прокла же обезглавили.

Церковный праздник 25 июля – день памяти преподобного Михаила Малеина

Преподобный Михаил Малеин, также известный как Михаил Малеит, был святым раннехристианской церкви, родственным императору Льву VI Мудрым. Его жизнь и деятельность связаны с Византийской империей и периодом IX века. Михаил Малеин родился в семье, связанной с императорской династией, и от молодости стремился прежде всего отдать свою жизнь Богу. Отказавшись от претензий на императорский престол или земные богатства, он отправился на путь монашеского призвания. Михаил Малеин стал монахом и поступил в монастырь в Кицене, находящийся в Битинии, территория современной Турции. Он много времени уделял молитве, медитации и аскетическим практикам, таким как отказ от материальных благ и самоэкзамен. Михаил направлял свою жизнь на повышение духовности и исследование христианской веры. Впоследствии он стал аббатом монастыря и уделялся духовному совершенствованию своих последователей. Словами его мудрости и доброты Михаил Малеин повлиял на жизнь многих монахов и верных. Его святость и чудотворная сила стали известны, и он получил уважение и уважение не только в монастыре, но и во всей империи. Преподобный Михаил Малеин умер от истощения от долгих периодов поста и молитвы, но его память и его святой дух живут в сердцах многих христиан и вдохновляют их на духовную жизнь. Его жизнь и служение стали примером преданности Богу и благочестию, и он вошел в число почитаемых святым в Византийской и православной традициях.

Приметы 25 июля

Народные приметы 25 июля / Фото: Pexels

Тумана в низинах не видно — ждите непогоду.

Росы нет – погода испортится.

На травах много росы – год будет счастливым.

Что сегодня нельзя делать

В народе в этот день запрещалось убирать, стирать, делать ремонт или заниматься рукоделием. Разрешено только готовить еду. Также старайтесь не ругаться, не злословить и не лениться.

Что можно делать сегодня

В древности наши предки верили, что роса, собранная 25 июля, лечебная. Потому пытались это сделать. Девушки обязательно выходили на рассвете, чтобы умыться росой.

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