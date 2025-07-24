Церковный праздник 25 июля / © pixabay.com

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Завтра, 25 июля, в православном календаре Успения святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Анна — праведная женщина, жена святого Иоакима, мать Пресвятой Богородицы. Она вместе с мужем долгое время не могла иметь детей, из-за чего подвергалась осуждению со стороны общества. Однако, по их глубокой вере, Господь благословил их в старости рождением дочери — Марии, которая впоследствии стала Матерью Иисуса Христа.

Слово “успение” в церковном языке означает тихую, благочестивую смерть, мирное “засыпание” души, а не страдание или трагическую кончину. Таким образом, праздник Успения Анны — это чествование момента ее мирной смерти и перехода в вечную жизнь.

Это важный церковный праздник, почитающий материнство, как святую миссию, достойную Божьей благодати. Также оно напоминает о величии женщины, с верой принимающей волю Божью. Святая Анна почитается как покровительница матерей, беременных и бездетных. Ей молятся о рождении ребенка, легкой беременности.

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Приметы 25 июля

Народные приметы 25 июля / © unsplash.com

Северный ветер — ждите раннего похолодания.

Ночь на 25 июля звездная — осень будет сухой.

Большая роса утром указывает на погожую погоду в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

В день святой Анны наши предки призывали быть сдержанными и сознательными: воздержаться от алкоголя, бесполезной болтовни и лености. Бездельничество или пустые разговоры считались неуместными — они могли навлечь неприятности. Особенно важно было не вступать в конфликты со старшими — ссора с ними, по поверью, уносит у человека счастье на весь год. Также не советовали браться за ремонт одежды или обуви — считалось, что это может “заштопать” или “зашить” благосостояние или жизненную дорогу.

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Что можно делать завтра

В день святой Анны люди издавна обращаются к Богу с искренними молитвами — о даре отцовства, здоровье для детей и согласии в семье. В народе этот день считается счастливым для свадьбы и крестин — верят, что брак, заключенный на Анну, будет крепким, а крестный младенец будет иметь добрую судьбу.