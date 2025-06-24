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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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25 июня — какой церковный праздник, почему влюбленным в этот день лучше не ссориться

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 25 июня

Церковный праздник 25 июня / © pixabay.com

Завтра, 25 июня, в православном календаре день памяти святой преподобной мученицы Февронии. Ее точная дата рождения остается неизвестной. В общем, по церковным преданиям она жила в Римской империи в IV-V веке, когда императором был Диоклетиан.

В те времена шли жестокие гонения за христианами. Февронию схватили и долго пытали.

Феврония была обычной женщиной, ведущей праведную жизнь. Она отказалась принести жертвы языческим богам, за что ее заключили в тюрьму, долго мучили, а затем убили. Подвиг женщины стал подлинным примером стойкости для многих христиан.

Приметы 25 июня

Народные приметы 25 июня / © unsplash.com

Народные приметы 25 июня / © unsplash.com

  • Дождь — лето будет прохладным и сырым.

  • Утром сильный туман — ждите ясный день.

  • Птицы весело и громко поют — будет урожайным и теплым лето.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость предупреждает: в этот день влюбленным и супругам следует избегать споров, потому что ссора может привести к разрыву отношений или длительному примирению. Также не рекомендуют заниматься работами на огороде или в саду, потому что все усилия могут оказаться бесплодными.

Что можно делать завтра

Согласно народным верованиям, 25 июня супругам следует объединиться в общем деле — это поможет укрепить взаимопонимание и гармонию в семье.

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