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25 июня — какой церковный праздник, почему влюбленным в этот день лучше не ссориться
Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 25 июня, в православном календаре день памяти святой преподобной мученицы Февронии. Ее точная дата рождения остается неизвестной. В общем, по церковным преданиям она жила в Римской империи в IV-V веке, когда императором был Диоклетиан.
В те времена шли жестокие гонения за христианами. Февронию схватили и долго пытали.
Феврония была обычной женщиной, ведущей праведную жизнь. Она отказалась принести жертвы языческим богам, за что ее заключили в тюрьму, долго мучили, а затем убили. Подвиг женщины стал подлинным примером стойкости для многих христиан.
Приметы 25 июня
Дождь — лето будет прохладным и сырым.
Утром сильный туман — ждите ясный день.
Птицы весело и громко поют — будет урожайным и теплым лето.
Что завтра нельзя делать
Народная мудрость предупреждает: в этот день влюбленным и супругам следует избегать споров, потому что ссора может привести к разрыву отношений или длительному примирению. Также не рекомендуют заниматься работами на огороде или в саду, потому что все усилия могут оказаться бесплодными.
Что можно делать завтра
Согласно народным верованиям, 25 июня супругам следует объединиться в общем деле — это поможет укрепить взаимопонимание и гармонию в семье.