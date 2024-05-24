25 мая — какой церковный праздник, не одевайте одну вещь этого дня, чтобы не унывать до конца лета

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 мая, в православном календаре Третье обретение главы Ивана Предтечи. Первое обретение председателя Ивана Предтечи произошло во времена императора Аркадия в IV веке. По легенде, глава была найдена на горе Сион в Иерусалиме во время строительства церкви. Она была зарыта от взгляда в земле, но ангел явился монахам, работавшим на строительстве, и сообщил им о месте находки.

Второе обретение председателя Ивана Предтечи произошло в V веке в городе Эмеса (современная Хомс, Сирия). Легенда говорит, что голова была найдена в весе, который рыбаки поймали в водяных глубинах во время рыбалки.

Третье обнаружение тоже связано с Эмесой, но оно имеет несколько отличные детали. По легенде, голову Ивана Предтечи обнаружили в весе во время ремонтных работ в катакомбах города 452 года. Этот находный случай принес большую радость христианской общине, и глава была перенесена в местный храм, где стала объектом поклонения и паломничества.

Приметы 25 мая

Народные приметы 25 мая / Фото: Unsplash

Гремит гром – будут сильные дожди.

На траве много росы – к большому урожаю овощей.

Сильно цветет рябина – будет большой урожай овса.

Что завтра нельзя делать

В этот день с особым усердием выбирали себе одежду. Считалось, если одеть черный, тогда все лето будешь скучать. Запрещалось смотреть на небо, выходя на улицу. Верили, что это приведет к несчастью.

Что можно делать завтра

Ранним утром крестьяне шли на огород, чтобы накрыть овощи от вредителей. Считалось, что в этот период они особенно активны. А скот выгоняли на поле пастись только после того, как взошла роса.

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