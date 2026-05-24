25 мая — какой церковный праздник, что нельзя брать в руки и почему
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 25 мая, в православном календаре Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Согласно церковному преданию, после усечения председателя Иоанна Крестителя по приказу царя Ирода, святыня неоднократно терялась и вновь находилась. Это символически отражает не только исторические перипетии раннего христианства, но и духовную борьбу между светом и тьмой, между забвением и памятью о праведнике.
Традиция говорит о трех этапах обретения главы святого. Третье обретение считается последним и наиболее стабильным этапом возвращения святыни к церковному почитанию.
Третье нахождение председателя Иоанна Крестителя связывают с периодом, когда святыня была вновь найдена и торжественно перенесена в Константинополь. По преданию это произошло благодаря благочестивым христианам, получившим откровение о месте ее пребывания.
После этого святыня была помещена в храм, где стала объектом глубоких почестей и паломничества. Церковь установила отдельный день памяти этого события, подчеркивая его духовный вес.
Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя имеет не только историческое, но прежде всего символическое значение. Оно напоминает о том, что истина может быть скрыта, но не уничтожена. Неоднократно исчезавшая святыня снова и снова возвращается как знак победы Божьей правды над забвением.
В богословском понимании это событие также подчеркивает роль Иоанна Крестителя как предсказателя Христа, чья миссия не завершается даже после мученической смерти.
Приметы 25 мая
Если утром сильная роса, то ожидается жаркое и сухое лето.
Утром туман, который не рассеивается до обеда — до затяжных осадков.
Яркое солнце без туч с утра — до стабильного потепления.
Что завтра нельзя делать
В это время не советовали брать в руки острые орудия — топоры, пилы и другие режущие инструменты, а также выполнять тяжелый физический труд. В народной традиции считалось неуместным в этот день заниматься уборкой дома, устраивать громкое веселье или одевать одежду темного, особенно черного цвета. Отдельно подчеркивалось, что посещение кладбища в этот день нежелательно.
Что можно делать завтра
Праздник известен как период «медвяных рос». В это время на растениях часто появляются липкие сладковатые капли, которые связывали с деятельностью тли, муравьёв и некоторых почвенных вредителей, в частности медведок. Хотя эти капли выглядят как «медовые», в народных верованиях их считали вредными для растений и даже нежелательными для всей живой среды.