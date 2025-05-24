Церковный праздник 25 мая / © Unsplash

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Завтра, 25 мая, в православном календаре празднуют Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Святой пророк Иоанн Креститель, предтеча Спасителя, потерпел мученическую смерть, когда ему отсекли голову. Этот страшный акт стал началом долгой истории почитания его священной главы — святыни, которая со временем трижды была найдена и возвращена в лоно Церкви.

Третье отыскание председателя Иоанна Крестителя — это не просто отыскание реликвии. Это символ победы святости над руиной и презрением, торжество света над тьмой, веры над забвением.

После первой трагедии, когда глава святого была оторвана и попрана, она оказалась в тени забвения и опасности. Хотя ученики Иоанна спрятали тело с любовью, святыня — глава пророка — испытала многочисленные испытания.

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Византийский мир IX века был полон конфликтов и гонений на веру. Иконоборческие преследования, а позже нападение еретиков — павликиан — бросали тень на святыне, пытаясь их уничтожить или унизить.

Но даже в самые темные времена верные сохраняли надежду. И когда святыню — голову Иоанна — удалось найти во второй раз и спрятать от врагов, настал черед третьего открытия — возвращение святыни в свет, сердца и храмы православных верующих.

Это третье отыскание — это не просто историческое событие. Оно олицетворяет великую духовную правду:

Святость не может быть уничтожена, даже если ее хотят оскорбить.

Правда Божья возвращается, даже если на время прячется в тени.

Святые и святыни испытывают испытания, чтобы доказать свою силу и несокрушимость.

Этот момент стал для Церкви доказательством того, что вера может победить любые препятствия — гонения, ереси и забвения.

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Приметы 25 мая

Народные приметы 25 мая / © unsplash.com

Если 25 мая ясный и солнечный день — будет теплое, стабильное лето без частых дождей.

Если утро 25 мая туманное — это до обильных рос на траве и хорошего урожая.

Ветер с севера 25 мая — предупреждает о более холодном периоде в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

25 мая чествуют именно то событие, когда Ивану отрезали голову. Острые предметы как ножи, бритвы, мечи, в этот день символически связываются с этим трагическим событием, поэтому их применение считается проявлением неуважения к святому и памяти о его страданиях.

Во многих народных традициях считалось, что в этот день острые предметы могут разрубить или порезать удачу, благосостояние, а также отсечь благословения. Поэтому люди старались не брать в руки ножи, ножницы и даже не стричь волосы.

Что можно делать завтра

Иоанн Креститель — великий пророк покаяния, он призывал людей к очищению души и сердца. В этот день молятся о даре смирения, покаянии за грехи и внутренней чистоте.