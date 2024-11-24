25 ноября — какой церковный праздник, что не следует делать, чтобы целую зиму не болеть

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 ноября, в православном календаре день памяти святого священномученика Климента. Он был одним из первых епископов Рима и одной из величайших фигур раннего христианства. Его жизнь известна из церковных преданий, апокрифических текстов и исторических упоминаний. Он считается четвёртым Папой Римским после святого апостола Петра.

Климент родился в Риме в богатой семье. Его обращение в христианство, как считается, произошло благодаря проповеди апостолов Петра и Павла. После крещения он стал ревностным проповедником и активным участником раннехристианского сообщества.

Климент стал Папой Римским примерно в 88 году после св. Лина и св. Аноклета. Он возглавлял церковь во времена тяжких преследований христиан со стороны Римской империи. Его папство длилось около 10 лет, в течение которых он укреплял церковную организацию, заботился о единстве верующих и защищал апостольское учение.

Климент написал "Послание Коринфянам", один из древнейших текстов христианской литературы. В этом произведении он призывает к миру, повиновению и согласию между христианами. Послание пользовалось таким уважением, что читалось во многих церквях как священный текст. По преданию, Климент пострадал за веру во время правления императора Траяна. Его сослали на каторгу в Херсонес (теперь Севастополь, Крым). Там он проповедовал среди каторжников и обращал многих в христианство.

По приказу императора Климента было казнено: его привязали к якорю и утопили в море. По легенде вода чудесным образом отступила, и христиане смогли найти его тело, которое впоследствии похоронили. На месте погребения святого появилась часовня.

Приметы 25 ноября

Народные приметы 25 ноября / Фото: Unsplash

Дятел долго стучится – к плохой погоде.

Полнолуние утром раскричались — ждите потепления.

На сухой траве иней будут морозы.

Что завтра нельзя делать

Не следует жаловаться на холодную погоду и морозы. В этот день, по поверьям, на землю выходит Дух Мороза, который может навлечь болезни на всю зиму. Нельзя переедать, иначе избавитесь от удачи.

Что можно делать завтра

Женщинам в этот день рекомендовано заниматься рукоделием, чтобы призвать счастье в свою жизнь. Обязательно вывешивайте постиранные вещи на улицу – это принесет здоровье и успех.

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