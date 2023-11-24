25 ноября — какой церковный праздник, почему на Клима Холодного нельзя веселиться

Завтра, 25 ноября, в православном календаре – день памяти святого Климента. Святой Климент был одним из первых пап Римских и известен своей жизнью, произведениями и мученичеством. Он родился в Риме в семье высокопоставленных и состоятельных родителей Фауста и Маттидии, которые были язычниками. Он имел двух старших братьев-близнецов, Фаустина и Фаустиниана, которые вместе с матерью попали в корабельную катастрофу, когда ехали в Афину. Климент остался в Риме с отцом, давшим ему хорошее образование и воспитание. Климент был дарован интеллектом и любовью к знанию, поэтому он изучал философию, риторику, медицину и другие науки. Он также был добродетелен, справедлив и милосерден к бедным и нуждающимся.

Когда Климент подрос, он начал искать истину о Боге и смысле жизни. Он посетил разные религиозные школы и учителей, но не нашел удовольствия в их учениях. Он слышал о христианстве, но не мог найти надежного наставника в этой вере. Однажды он встретил апостола Петра, проповедовавшего в Риме. Климент был поражен его словами и странными чудесами, которые он творил. Он подошел к Петру и попросил его научить его христианской вере. Петр с радостью принял его и начал учить его об Иисусе Христе, Сыне Божием, пришедшем в мир, чтобы спасти людей от греха и смерти. Климент с радостью принял Христа и крестился. Он стал верным учеником и сотрудником Петра, помогая ему в проповеди и служении. Он также написал несколько произведений, в которых защищал христианскую веру от ересей и опроверг ошибки язычников и иудеев. Самым известным из них является послание к коринфянам, в котором он призвал их к единству, миру и любви.

После смерти Петра Климент был избран третьим Римским папой. Он продолжал проповедовать и быть пастором христианской общины, сталкиваясь с преследованиями и презрением от язычников. Он также отправлял своих учеников и посланников в разные страны, чтобы распространять Евангелие. Одним из них был святой Андрей, пришедший в Киев и основавший там первую христианскую общину. Климент был покровителем и покровителем Киева, и он послал туда свою голову, которая была найдена после его мученичества, как святыню и символ связи с Римом.

Когда в Риме правил кесарь Траян, он начал жестокое преследование христиан. Климент был арестован и отправлен в изгнание в Херсонес, где ему предстояло работать в каменных карьерах вместе с другими осужденными. Там он не прекращал своего служения и проповеди, и многие обращались ко Христу. Он также совершил чудо, вызвав источник воды из камня, чтобы напоить жаждущих узников. Когда узнал кесарь, он разозлился и приказал убить Климента. Он был закутан в железный якорь и брошен в море. Христиане молились Богу, чтобы он обнаружил им место, где лежит тело святого. И было чудо: море отступило на три мили, и на дне явился храм, построенный из ангелов, где была глава Климента и якоря, которым его потопили. Христиане приходили туда каждый год, чтобы чтить мощи святого и получать от него благословения и покровительство. Так Климент умер за Христа и стал славным мучеником и святым.

Церковный праздник 25 ноября – день памяти священномученика Петра

Священномученик Петр был епископом Александрийским во времена гонения императора Диоклетиана (284-305). Он родился в Александрии в христианской семье и с детства отдал себя служению Церкви. Он был учеником и сотрудником святого Теоны, предыдущего епископа Александрии, который рукоположил его в диакона, а затем в пресвитеры. Петр был величайшим богословом, проповедником и писателем. Он написал несколько произведений, в которых он защищал православную веру от арианства, савелианства, оригенизма и других ересей. Он также являлся автором первого канона Великого поста, в котором установил правила поста и молитвы для христиан.

Когда Теон умер, Петр был избран на его место в качестве епископа Александрии. Он продолжал свою пастырскую и апологетическую деятельность, сталкиваясь с враждебностью как от язычников, так и от еретиков. Он также осудил и отлучил от Церкви своего бывшего ученика и диакона Ария, который положил начало арианской ереси, отрицавшей Божественность Христа. Петр был первым, кто назвал Ария "врагом Христа и антихристом".

В 303 году Диоклетиан издал первый указ о гонениях на христиан, в котором приказывал разрушить христианские храмы, сжечь Священное Писание, запретить христианские собрания и лишить христиан гражданских прав. Петр был одним из первых, кто страдал от этого гонения. Он был арестован, его пытали, но не изменил своей вере. Он был приговорен к смерти и 25 ноября 311 года был казнен мечом. Перед своей смертью он успел посвятить в епископы своих учеников Ахилла и Александра, позже ставших его преемниками на александрийском престоле.

Священномученик Петр считается последним епископом Александрии, имевшим титул папы, ведь позже тот был передан епископам Рима. Он также считается первым мучеником из патриархов Александрии.

Приметы 25 ноября

Народные приметы 25 ноября / Фото: Pexels

Птицы подлетают близко к домам — будет снег.

На сухой траве иней – до мороза без осадков.

В лесу дятел долго стучится по дереву – погода будет плохой.

Что завтра нельзя делать

На Клима Холодного, как этот день называли в народе, запрещалось веселиться, посещать забавы, петь и танцевать. Иначе можно было навлечь беду на себя и свою семью. Также пытались не давать денег в долг, потому что будут у самого финансовые затруднения.

Что можно делать завтра

По давней традиции в этот день шли в церковь и стояли службу, молясь Клименту о здоровье детей зимой. Продолжается Рождественский пост, поэтому в рационе могут быть только постные блюда.

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