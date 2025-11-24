Церковный праздник 25 ноября / © pixabay.com

Завтра, 25 ноября, в православном календаре день памяти святого священномученика Климента, Папы. По преданию, Климент происходил из богатой и знатной римской семьи. Его детство было сложным: по житиям, мать (Матфидия) и два брата попали в аварию на корабле, когда ехали из Рима в Афины, и потерялись. Отец Климента пошел на их поиски — и семья некоторое время не имела связи.

В возрасте примерно 24 лет Климент решает познать христианство поглубже. Он путешествует на Восток: в Александрии слушает апостола Варнаву, а затем в Иудее встречает апостола Петра. По преданию, Петр крестит Климента и рукоположен его, а Климент становится одним из его учеников. Кроме того, по легенде, во время этих путешествий Климент встречает также свою мать и братьев (которые раньше считал потерянными), и они снова воссоединяются.

Климент считается четвертым епископом Рима (т.е. четвертым Папой), после, как считается, Петра, Лина и Анаклета. За время своего руководства Церковью он прославился как мудрый лидер, занимался примирением, благотворительностью и оказывал духовную поддержку верующим. Климент известен прежде всего своим Первым письмом Коринфянам — это одно из важнейших ранних христианских посланий, которое имеет большое значение для понимания Церкви I–II веков. Его называют “апостольным отцом”, поскольку он был одним из ранних христианских писателей, которые имели непосредственную связь с апостолами или их учениками.

По преданию, он был сослан в каменоломни в Инкермане (территория Крыма) во время правления императора Траяна. В тюрьме (каменоломные) Климент продолжал проповедовать, обращая многих заключённых. Существует легенда о чуде: Климент молитвой вызывает источник воды, когда у заключенных не было воды, и через эту воду происходили обращения. Точная дата смерти неизвестна: вспоминают приблизительные годы — 97 или 99 или даже 101 год.

Приметы 25 ноября

Если выпал снег, он пролежит до весны.

Облака плывут против ветра — скоро снегопад.

Утром туман — вечером ожидаются заморозки.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, в этот день стоит сдерживаться: не занимайте денег, не торопите события — иначе дела могут пойти кувырком. Воздержитесь от тяжелой работы на сытый желудок и не сетуйте на погоду: терпеливые и спокойные встретят зиму крепким здоровьем и силой.

Что можно делать завтра

Этот день идеально подходит для тех, кто дорожит спокойствием и постепенностью в делах. В древности на Клима все важные начинания делали натощак — верили, что только так задуманное действительно удастся. А еще говорят: кто встречает этот день с радостным настроением, тот будет счастлив в течение всего следующего года.