25 октября – какой церковный праздник, почему женщинам лучше не плакать в подушку

Сегодня, 25 октября, в православном календаре день памяти мученика Анастасия. По легенде он родился в Риме в 280 году и был сыном сенатора. Он стал врачом и помогал больным и бедным. Он также тайно принял христианство и был учеником святого Хрисогона, проповедовавшего в Риме. Когда император Диоклетиан начал преследовать христиан, Анастасий был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Он не изменил своей вере и был приговорен к смерти. Он был сожжен на костре 304 года.

Церковный праздник 25 октября – день памяти мучеников Маркияна и Мартирия

Они были двумя христианскими юношами, которые жили во времена императора Диоклетиана и были сыновьями высокопоставленных чиновников и служили при дворе. Они тоже тайно верили во Христа и проповедовали его слово среди народа. За это они были обвинены в измене и судились перед императором. Мартирий и Маркиян не испугались его угроз и признали свою веру. Тогда они были подвергнуты жестоким пыткам: их избивали, растягивали, обжигали, гвоздями пробивали им руки и ноги. Но они не предали Господа своего и молились о своих палачах. Наконец, их бросили в печь, где они умерли, не потерпев боли. Их тела были неповреждены огнем и погребены христианами. Их мученичество произошло в 290 году.

Приметы 25 октября

Народные приметы 25 октября / Фото: Pexels

Слышны завывания ветра — погода в этот день будет еще несколько дней.

Вороны сидят на нижних ветвях – к сильному ветру.

Закат золотистый – к плохой погоде.

Что сегодня нельзя делать

Женщинам запрещалось плакать в подушку. Верили, что перья внутри запоминают слезы, и после такого женщина будет еще долгое время несчастливой. Торговцам не разрешалось есть хлеб и ездить с товаром в другие города – это принесет проблемы.

Что можно делать сегодня

Считалось, что в этот день "природа плачет", поэтому шли сильные дожди или снег. Наши предки устраивали так называемые "Дедовские плачи" — вспоминали всех умерших в их семье.

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