- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
25 октября — какой церковный праздник, о чем молиться святым в этот день
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 25 октября, в православном календаре Дмитровская поминальная суббота. Традиционный день поминовения усопших в православии, который приходится на субботу перед Днем святого Дмитрия Солунского (26 октября по новому лианскому календарю). Это один из многочисленных “поминальных дней” (когда верующие молятся о душах умерших), которые отмечаются в православном календаре.
В церквях проводят особые службы: панихиды и молитвы за покой душ. Совершаются литургии, во время которых упоминают умерших родственников, всех, кто отошел в вечность. Люди идут на могилы родственников, убирают их, ставят свечи, кладут цветы.
Часто на могилах оставляют поминки в виде пищи или пирогов, которые затем раздают нищим или бедным как акт милосердия. Традиционно готовили пшеничную или ячневую кашу с медом и орехами, помня о душах умерших. Часто делали кутью, которую потом делили между родственниками и нуждающимися.
Церковный праздник 25 октября — день памяти святых мучеников Маркияна и Мартирия
Святые Маркиан и Мартирий жили в IV–V веке (точные даты неизвестны, есть разные версии), во времена христианских преследований в Римской империи. Вероятно, они были родом из Восточной Малой Азии, но точное место рождения неизвестно.
Оба были ревностными христианами, возможно, священниками или монахами. Их жизни отличались благочестием, благочестием и заботой о христианской общине. Святых арестовали за веру во Христа во время императорских преследований арианами. Маркиян и Мартирий подверглись пыткам, остались верны Христу и в итоге приняли мученическую смерть. Их кровь стала знаком несокрушимой веры и свидетельством других христиан.
Приметы 25 октября
День ясный и солнечный — зима будет малоснежная и относительно мягкая.
Северный ветер — ожидается холодная зима.
Отсутствие морозов или снега — зима опоздает и будет мягкой.
Что завтра нельзя делать
Не разрешается отказывать нуждающимся в помощи или милостыне, громко смеяться или развлекаться, устраивать шумные вечеринки, а также говорить пренебрежительно или плохо об умерших.
Что можно делать завтра
В этот день, обращаясь в молитвах к святым, просят их укрепить веру, даровать исцеление от недугов, послать поддержку и мудрый совет во времена испытаний. Святые Маркиан и Мартирий также почитаются как небесные покровители юристов и нотариусов.