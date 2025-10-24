Церковный праздник 25 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 25 октября, в православном календаре Дмитровская поминальная суббота. Традиционный день поминовения усопших в православии, который приходится на субботу перед Днем святого Дмитрия Солунского (26 октября по новому лианскому календарю). Это один из многочисленных “поминальных дней” (когда верующие молятся о душах умерших), которые отмечаются в православном календаре.

В церквях проводят особые службы: панихиды и молитвы за покой душ. Совершаются литургии, во время которых упоминают умерших родственников, всех, кто отошел в вечность. Люди идут на могилы родственников, убирают их, ставят свечи, кладут цветы.

Часто на могилах оставляют поминки в виде пищи или пирогов, которые затем раздают нищим или бедным как акт милосердия. Традиционно готовили пшеничную или ячневую кашу с медом и орехами, помня о душах умерших. Часто делали кутью, которую потом делили между родственниками и нуждающимися.

Церковный праздник 25 октября — день памяти святых мучеников Маркияна и Мартирия

Святые Маркиан и Мартирий жили в IV–V веке (точные даты неизвестны, есть разные версии), во времена христианских преследований в Римской империи. Вероятно, они были родом из Восточной Малой Азии, но точное место рождения неизвестно.

Оба были ревностными христианами, возможно, священниками или монахами. Их жизни отличались благочестием, благочестием и заботой о христианской общине. Святых арестовали за веру во Христа во время императорских преследований арианами. Маркиян и Мартирий подверглись пыткам, остались верны Христу и в итоге приняли мученическую смерть. Их кровь стала знаком несокрушимой веры и свидетельством других христиан.

Приметы 25 октября

Народные приметы 25 октября / © unsplash.com

День ясный и солнечный — зима будет малоснежная и относительно мягкая.

Северный ветер — ожидается холодная зима.

Отсутствие морозов или снега — зима опоздает и будет мягкой.

Что завтра нельзя делать

Не разрешается отказывать нуждающимся в помощи или милостыне, громко смеяться или развлекаться, устраивать шумные вечеринки, а также говорить пренебрежительно или плохо об умерших.

Что можно делать завтра

В этот день, обращаясь в молитвах к святым, просят их укрепить веру, даровать исцеление от недугов, послать поддержку и мудрый совет во времена испытаний. Святые Маркиан и Мартирий также почитаются как небесные покровители юристов и нотариусов.