25 сентября — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не мучиться от головной боли всю жизнь

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 сентября, в православном календаре день памяти святой преподобной Евфросинии. Евфросиния родилась примерно в 1104 году в Полоцке, в семье князя Святослава. С самого детства она проявляла большой интерес к религии и духовности. После смерти родителей Евфросиния решила посвятить свою жизнь Богу. Она вступила в монашескую жизнь и взяла имя Евфросиния. Впоследствии она основала женский монастырь в Полоцке.

Евфросиния активно занималась просветительской деятельностью, помогая женщинам и девушкам найти путь к Богу. Она учила их основам христианской веры и нравственности. Евфросиния совершила паломничество к святыням, в частности в Иерусалим, что считается важным этапом в ее духовном развитии. Святая Евфросиния скончалась около 1173 года.

Приметы 25 сентября

Народные приметы 25 сентября / Фото: Unsplash

Тепло и солнечно – такая погода будет стоять до конца октября.

Дует южный ветер – зима будет теплой.

Выпал снег – к 8 ноября будет уже настоящая зима.

Что завтра нельзя делать

Запрещается мыть голову, иначе, говорят народные поверья, всю жизнь будете мучиться от головных болей. Не следует также поднимать с земли найденные вещи, они принесут вам беды и несчастья бывшего владельца.

Что можно делать завтра

По приметам, в этот день обязательно ходили в баню, чтобы там "смыть" с себя все грехи и очистить не только тело, но и душу. А еще в этот день убирали в доме.

Читайте также: