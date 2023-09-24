25 сентября — какой церковный праздник, как спрогнозировать погоду на зиму и почему нельзя поднимать вещи

Завтра, 25 сентября, в православном календаре день памяти Евфросинии Александрийской. Ефросинья Александрийская была христианской святой, жившей в V веке в Александрии Египетской. Она родилась в богатой и почтенной семье, но решила посвятить себя Богу и принять монашество. Поскольку ее отец хотел отдать ее замуж, она тайно покинула дом и вступила в мужской монастырь под именем Изумруд. Там она провела 38 лет в труде, посте и молитве, придерживаясь строгого уединения. Ее настоящую личность узнали только после ее смерти, когда ее отец пришел в монастырь, чтобы попрощаться с ней. Он похоронил ее и принял монашество, живя в келье своей дочери до конца своей жизни.

Приметы 25 сентября

Народные приметы 25 сентября / Фото: Pexels

Ночью выпал снег или иней – уже на день Михаила (8 ноября по новому лианскому календарю) уже будет зима.

Ясная погода показывает, что еще несколько дней такими будут.

Дует северный ветер – ждите суровую зиму.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что нельзя отказывать людям в помощи. Под запретом также были ссоры, лихие слова, оскорбления. Не стоит поднимать с пола вещи, оставленные там чужими, можно подобрать вместе с ними их беды и проблемы.

Что можно делать завтра

В старину в этот день заготавливали капусту. Причем в этом деле участвовала вся семья. Верили, если начать консервировать капусту раньше, она точно скиснет. Также пекли пирожки с капустой, которыми обязательно угощали родных.

Читайте также: