Завтра, 25 сентября, в православном календаре день памяти святой преподобной Евфросинии. Евфросинья родилась в Александрии, Египет, в благочестивой семье. В 18 лет, когда отец решил выдать ее замуж, она стремилась монашеской жизни. Тайно приняв постриг от монаха-путешественника, она покинула родительский дом и отправилась в мужской монастырь, где жила под именем Измарагд. В монастыре она вела суровую аскетическую жизнь, посвященную молитвам и духовному труду. Ее пример вдохновлял других на пути смирения, терпения и любви к Богу.

После 38 лет жизни в монастыре перед смертью Евфросиния призналась своему отцу, что она — его дочь. Отец, узнав правду, похоронил ее, раздал все свое состояние бедным и сам принял монашеский постриг. Он провел следующие 10 лет в келье Евфросинии, молясь и созерцая ее пример. Святая Евфросиния Александрийская считается примером преданности Богу, смирению и духовной силе.

Приметы 25 сентября

Роса обильная утром — к теплой и ясной погоде на следующий день.

Утром туман — предвещает дожди в ближайшее время.

Красный восход солнца — к теплой осени, бледный — к холодам и дождям.

Что завтра нельзя делать

В этот день народные традиции строго предостерегают от праздности и пустой траты времени, запрещают ссоры, сплетни и споры, а также подчеркивают: нельзя игнорировать того, кто протягивает руку с помощью.

Что можно делать завтра

В праздник преподобной Евфросинии верующие обращаются к ней с молитвой об исцелении как телесных, так и душевных недугов, а также о мудрости и ясности в принятии важных решений. Народная традиция считает этот день особенно удачным для засолки капусты с добавлением четверговой соли: считают, что такая капуста получается очень вкусной, а в доме заметно умножаются богатство и благополучие.