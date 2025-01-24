25 января — какой церковный праздник, будьте очень осторожны с этими словами, чтобы не навлечь беду

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 января, в православном календаре день памяти святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского. христианка.

Григорий получил классическое образование в таких городах, как Афины, где учился вместе с Василием Великим. проповедовать и бороться с разными ересями, в частности арианством, отрицающим полноту божественности Христа.

В 379 году он стал архиепископом Константинополя (Царьграда), где ему пришлось осуществлять важную церковную деятельность, укрепляя православную веру и борясь с религиозными расколами. В этот период он также сыграл ключевую роль в провозглашении православия на Никейском соборе Григорий, приложивший много усилий к разъяснению сущности Святого Духа в рамках концепции Троицы. Его знаменитое определение Святого Духа как "живого и сосуществующего с Отцом и Сыном" стало важной частью христианской доктрины.

Григорий также известен своими многочисленными богословскими писаниями — проповедями, письмами, стихами, среди которых особенно выделяются его "Пятьдесят проповедей".

Приметы 25 января

Народные приметы 25 января / Фото: Unsplash

Какая погода после полудня, таким будет окончание зимы.

Сильно снежит — весна придет рано.

Начали петь синицы — к сильным морозам.

Что завтра нельзя делать

Издавна считается, что в этот день следует быть очень осторожными с любыми плохими словами, потому что они могут сбыться в вашей жизни. Также не стоит делиться планами на будущее, они не состоятся.

Что можно делать завтра

Обязательно посетите церковь, а если такой возможности нет, то помолитесь святому Григорию дома.

Читайте также: