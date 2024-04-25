26 апреля — какой церковный праздник, не делайте одну вещь, чтобы члены семьи не стали врагами

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 апреля, в православном календаре день памяти священномученика Василия. Его упоминают в связи с мученичеством в раннем IV веке. Василий был епископом города Амасия на территории современной Турции. Он был очень предан христианству, постоянно боролся с идолопоклонниками и защищал верующих.

По преданию, император Лициний, бывший язычником, преследовал христиан, нарушая "Указ о веротерпимости", установленный императором Константином Великим. Лициний попытался обольстить Глафиру, служанку своей жены, но она бежала к Василию в Амасию. Но император это узнал и вызвал их обоих к себе. После смерти Глафиры Василия приговорили к смерти за отказ стать верховным жрецом языческих культов.

Приметы 26 апреля

Народные приметы 26 апреля / Фото: Unsplash

Утром сильный ветер, а к вечеру он ослаб — несколько дней будет тепло и ясно.

Не видно верхушек облаков — к грозе.

Утром много росы — к большому урожаю огурцов.

Что завтра нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя мужчинам сажать горох, потому что он точно не вырастет. Нельзя ссориться и ругаться невестке со свекровью или зятью с тещей. Было мнение, что это приведет к серьезным ссорам внутри семьи, даже ее члены могут стать друг другу врагами.

Что можно делать завтра

Традиционно женщины в этот день сажают горох. Также уже можно начинать сажать ранние сорта картофеля, если погода разрешает. Также встречали ласточок, возвращающихся домой. Люди верили, что эта птица защищает дом от несчастья.

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