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26 августа — какой церковный праздник, что означает уханье совы и зачем убирали в сараях

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
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26 августа — какой церковный праздник, что означает уханье совы и зачем убирали в сараях

Церковный праздник 26 августа / Фото: pixabay.com

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 августа, в православном календаре день памяти мученика Ипполита. По легенде он был римским солдатом и командиром преторианской гвардии во время правления императора Деция. Он был назначен ухаживать за христианскими узниками, в частности, за папой Римским Фабианом. Увидев их веру и страдание, он сам стал христианином и был крещен священником Юстином. Когда это стало известно императору, он приказал Иполиту пытать и убить. Его тело было погребено на кладбище святого Лаврентия.

Приметы 26 августа

Народные приметы 26 августа / © Pexels
Народные приметы 26 августа / Фото: Pexels
  • Сначала идет дождь, затем туман — погода будет плохой.
  • Над лесом густой туман – к большому урожаю грибов.
  • Ночью слышно ухание совы – ждите смены погоды.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям 26 августа нельзя завидовать другим, злословить и ссориться. Не стоит работать в огороде или в саду, это принесет вашим растениям только вред. Лгать и обманывать нельзя, потому что последствия могут быть очень негативными. Также наши предки старались не ходить в этот день в лес за грибами.

Что можно делать завтра

В этот день среди украинцев было принято убирать в сарае и погребе. Это помогало подготовить помещение для хранения консервированных продуктов зимой. Дымом окуривали помещение, также окропляли его священной водой.

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Дата публикации
Просмотры
351
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