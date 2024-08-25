26 августа — какой церковный праздник, почему нужно быть оптимистом и не жаловаться на судьбу

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 августа, в православном календаре день памяти святых мучеников Андрияна и Натальи. Они жили в начале IV века в Никомидии, городе Малой Азии (современная Турция). Их жизнь является примером глубокой веры и преданности Христу, даже в самых тяжелых испытаниях.

Андриан был язычником, служил в армии и занимал высокий пост при дворе римского императора Максимиана Галерия. Он женился на Наталье, которая была христианкой, но из-за гонений на христиан они не могли открыто исповедовать свою веру.

Однажды, по приказу императора, в Никомидии были арестованы 23 христиана, которых пытали, пытаясь заставить отречься от веры. Андриан был поражен их стойкостью и мужеством. Под влиянием их веры он принял христианство и объявил себя христианином перед судьей. За это его также заключили в тюрьму и подвергли пыткам.

Наталья, узнав о заключении мужчины, поспешила к нему в тюрьму, чтобы подбодрить и поддержать. Она была с ним до самого конца, когда Андриан был подвергнут жестоким пыткам и казнен вместе с другими мучениками. Его казнь произошла примерно в 304 году.

Наталья после смерти мужа продолжала оставаться жесткой в вере. Она пережила тяжелые испытания, но не утратила веры. По преданию, она потом отошла к Господу у гроба Андриана, куда она часто приходила молиться.

Приметы 26 августа

Народные приметы 26 августа / Фото: Unsplash

Холодное утро до ранней зимы.

Услышать стук дятла к дождю.

Много грибов к хорошей рыбалке.

Что завтра нельзя делать

Нельзя работать в этот день на поле или огороде, иначе начнутся проблемы со здоровьем. Также лучше отказаться от вредной еды, потому что можете в будущем столкнуться с финансовыми проблемами. Лучше оставаться оптимистом, не жаловаться на судьбу, иначе все станет только ужаснее.

Что можно делать завтра

В прежние времена этот день называли Пасхи. На это существовал интересный ритуал. Выламывали ветку рябины, ставили ее у себя дома. Верили, что она поможет сохранить теплые отношения с семьей.

Читайте также: