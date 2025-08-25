Церковный праздник 26 августа / © Фото из открытых источников

Завтра, 26 августа, в православном календаре день памяти святых мучеников Андрияна и Натальи. Андриан родился в семье состоятельного язычника. Он получил хорошее образование и воспитание в Риме. Наталья была христианкой и воспитывала Андриана в вере, когда он еще не исповедовал христианство. Она была его женой, поддержкой и духовным наставником.

Считается, что Андриан поначалу оставался язычником и был вовлечен в государственную службу. Однако влияние жены Натальи и ее проповедь веры привели его к христианству. Андриан и Наталья пострадали за веру при гонениях христиан. Согласно преданию, императорские чиновники вызвали их на суд и пытались заставить принести жертву языческим богам.

Они мужественно отказались, что стало причиной их страданий. Андриана подвергли разным пыткам, пытались отречься от веры, но он оставался непоколебимым. Наталья, будучи матерью и женой, не оставила мужа в эти трудные минуты, молилась и поддерживала его духовно. Она также была мученицей, хотя, как рассказывает предание, ее страдания были менее жестокими, чем у мужчины. Оба приняли мученическую смерть, подтвердив свою веру и любовь ко Христу.

Приметы 26 августа

Если утром 26 августа роса обильная, день будет ясным и теплым.

Ветер с юга — на тепло, с севера — на холод.

Ласточки низко летают — к дождю.

Что завтра нельзя делать

В этот день следует избегать тяжелой физической работы, работ в саду или в огороде, чтобы не навредить здоровью. Не стоит зацикливаться на негативе, вспоминать старые обиды или неудачи — это способно надолго испортить настроение и энергетику. Особенно важно воздержаться от споров и конфликтов с родными, даже по пустякам, потому что ссора может привести к серьезному разрыву отношений.

Что можно делать завтра

К святой Наталии люди обращаются с молитвами о сохранении семейного счастья и любви. Незамужние девушки просят у нее благословения на доброго и верного мужчину. В народе 26 августа традиционно готовят блюда из овса — печенье и блины, символизирующие достаток и тепло дома. Считается, что девочку, рожденную в этот день, назвав Наталией, ждет счастливую жизнь. А если в этот день принести в дом гроздья рябины, она принесет семейный мир и гармонию.