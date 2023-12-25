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26 декабря – какой церковный праздник, почему день называется "Бабьи каши" и что нужно делать для счастья

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
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26 декабря – какой церковный праздник, почему день называется "Бабьи каши" и что нужно делать для счастья

Церковный праздник 26 декабря / Фото: Pexels

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 декабря, в православном календаре день памяти священномученика Евфимия. Преподобный Евфимий был известным святым, жившим в IV-V веках. Он родился в Мелетине, Армении, в семье верных христиан, долго молившихся за ребенка. Он был обещан Богу еще до рождения и с детства показывал добродетели и благоразумие. Он учился божественным книгам и стал чтецом, а затем пресвитером и настоятелем монастырей. Он был известен своим подвижничеством, чудотворством и борьбой с ересями. Он умер в 473 году, а его мощи были перенесены в Константинополь и похоронены в церкви святых апостолов.

Церковный праздник 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы

Собор Пресвятой Богородицы – это православный праздник, который отмечается на второй день после Рождества Христова. В этот день прославляют Мать Божью, родившую Спасителя мира, и всех лиц, близких к ней и Иисусу Христу. Собором этот день называется потому, что он объединяет всех верующих в всеобщем почитании Богородицы.

В этот день в храмах поют славные песни Богородицы, зажигают свечи и читают молитвы. В народе считается, что этот праздник для женщин важнее, чем Рождество, поскольку связан с Матерью Божьей. Нельзя работать, особенно мужчинам, потому что можете наделать беды себе и своей семье. В этот день начинают колядовать женские группы.

Приметы 26 декабря

Народные приметы 26 декабря / © Pexels
Народные приметы 26 декабря / Фото: Pexels
  • Снег липкий — будет тепло.
  • Раскричались вороны — к снегопаду и метелям.
  • Мороз и снег — к холодному лету.

Что завтра нельзя делать

В любом случае нельзя ссориться с близкими людьми, особенно беременным. Можно навредить будущему ребенку. Запрещено отказывать в помощи, а также нельзя заниматься рукоделием. Есть примета, что вязание, шитье и вышивание могут плохо повлиять на здоровье.

Что можно делать завтра

Собор Пресвятой Богородицы в народе называли "Бабьи каши". А все потому, что было принято ходить будущим мамам в гости к бабам. Они приносили кашу, сладости и вместе молились о здоровье будущего ребенка. Очень важно сделать хотя бы одно светлое дело. Этим вы отпугаете темные силы.

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Дата публикации
Просмотры
1354
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