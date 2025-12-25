Церковный праздник 26 декабря / © unsplash.com

Завтра, 26 декабря, в православном календаре день памяти святого Иосифа Обручника. Святой Иосиф происходил из рода царя Давида, что было чрезвычайно важно для выполнения ветхозаветных пророчеств о Мессии. Именно через Иосифа Иисус Христос юридически принадлежал к роду Давида, хотя был рожден не от человеческого отца.

По преданию, Иосиф жил в Назарете Галилейском и зарабатывал на жизнь ремеслом — был плотником (строителем, мастером по дереву и камню).

Иосиф был обручен с Пресвятой Девой Марией, давшей обет чистоты. Их союз не был супругами в привычном понимании, а стал таинственным служением: Иосиф был призван охранять честь, жизнь и девство Богородицы и заботиться о Богомладенце.

Когда Иосиф узнал, что Мария беременна, он, будучи праведным, не захотел посрамить Ее перед людьми и решил тайно отпустить Ее. Но Господь явился ему во сне через ангела и открыл тайну: «Не бойся принять Марию, женщину твою, ибо зачато в Ней от Духа Святого». Это откровение стало переломным моментом в жизни Иосифа — он безоговорочно принял волю Божью.

Церковный праздник 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы

Праздник выпадает на второй день после Рождества Христова и является логическим продолжением рождественского торжества. В иконографии часто используется икона «Собор Пресвятой Богородицы», где Мария с Младенцем окружена ангелами, святыми и праведниками. Собор Пресвятой Богородицы — прославление Той, через Кого рождение Иисуса Христа стало возможным.

Приметы 26 декабря

Народные приметы 26 декабря

Морозный день — зима будет устойчивой, без резких оттепелей.

Тепло или оттепель — февраль обещает быть мягким.

Сильный ветер — год будет неспокойным, с частыми переменами погоды.

Что завтра нельзя делать

По народным представлениям этот день требует особой осторожности в поступках. Считалось большим грехом отвращаться от просящих помощи, особенно — от беременных женщин, ведь такой отказ мог обернуться длительными невзгодами.

Что можно делать завтра

В народной традиции Собор Пресвятой Богородицы занимал исключительное место, ведь его воспринимали как праздник женской силы, материнства и рождения. В этот день с особым уважением относились к беременным женщинам, молодым матерям и повитухам — тем, кто был причастен к появлению ребенка на свет и оберегал таинство родов.