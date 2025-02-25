26 февраля — какой церковный праздник, почему не следует бездельничать в этот день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 февраля, в православном календаре день памяти святого Порфирия, епископа Газского. Порфирий родился в Солуне (современная Греция) около 347 года в знатной и богатой семье. Около 25-летнего возраста он покинул светскую жизнь, принял монашество и отправился в Египет, чтобы вести аскетичную жизнь в пустыне. После нескольких лет подвигов он поселился в Палестине, где поселился в пещере недалеко от Иордана.

После 5 лет жизни в Палестине Порфирий поселился в Иерусалиме, где получил священный сан и стал хранителем Животворящего Креста Господня. В 395 году он, несмотря на нежелание, был избран епископом города Газа, где преобладало язычество. На момент его прибытия в Газу христиане были меньшинством и подвергались притеснениям. В городе действовали большие языческие храмы, особенно главное капище Марны (главного божества местных язычников). Порфирий активно обращал людей в христианство и строил церкви, но язычники сопротивлялись.

После многих трудностей он вместе с митрополитом Иоанном Иерусалимским обратился за поддержкой к византийскому императору Аркадию и императрице Евдокии. Они издали указ о закрытии языческих храмов в Газе. В 401 году главный храм Марны был разрушен, а на его месте возведен христианский собор.

Святой Порфирий обладал даром чудотворения, исцелял больных, изгонял бесов и предвидел будущее. Он жил в строгости и постоянной молитве.

Святой Порфирий отошел к Господу 26 февраля 420 года. Его деятельность способствовала утверждению христианства в Газе, и после него город стал важным центром христианской культуры. Его жизнь подробно описал диакон Марк, оставивший "Житие святого Порфирия Газского" – одно из древнейших агиографических произведений.

Приметы 26 февраля

Народные приметы 26 февраля / Фото: Unsplash

Если в этот день тепло — весна будет ранней и теплой.

Ветер в этот день предвещает переменную и ветреную весну.

Если морозно – зима еще задержится.

Что завтра нельзя делать

Нельзя ругаться и ссориться – считалось, что это может навлечь беды на семью. Не стоит начинать новые дела – день больше подходил для завершения старых задач. Нельзя бездельничать – верили, что ленивый в этот день не будет удачного года.

Что можно делать завтра

Наблюдение за погодой: считалось, что погода в этот день может предсказать, какова будет весна. В это время фермеры начинали проверять запасы зерна, готовить инструменты для полевых работ. Хозяйки традиционно занимались уборкой дома, выпекали хлеб и готовили еду для семьи.

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